Чиновники в Нижегородской области подозреваются в халатности в связи с информацией об издевательствами над приемными детьми Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

СУ СК РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органа опеки и попечительства в управлении образования администрации Павловского района. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления 27 сентября 2017 года.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи проводили проверку по факту сообщений СМИ. Напомним, 26 сентября в эфире федерального канала транслировалась программа, в которой приемные дети, находившиеся в семье опекунов, сообщили о том, что приемные родители избивали их, морили голодом, а также забирали принадлежащие им деньги.

Согласно сообщению, в рамках расследования следователи проверят заявления бывших приёмных детей о том, что "опекуны незаконно расходовали принадлежащие им деньги на строительство своего дома и дома их родного сына; об использовании труда несовершеннолетних при строительстве жилых помещений; а также об оставлении на длительное время в подвальном помещении дома подростков и издевательствах в отношении них".

Отмечается, что по итогам будет дана юридическая оценка действиям сотрудников органов опеки, поместивших в приемную семью несовершеннолетних подростков, которые подверглись противоправным действиям со стороны опекунов.

Также инициирован вопрос о передаче в региональное управление СК дела в отношении опекуна по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).