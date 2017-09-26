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Происшествия

Чиновники в Нижегородской области подозреваются в халатности в связи с информацией об издевательствами над приемными детьми

27 сентября 2017 12:32  [23] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

СУ СК РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органа опеки и попечительства в управлении образования администрации Павловского района. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления 27 сентября 2017 года.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи проводили проверку по факту сообщений СМИ. Напомним, 26 сентября в эфире федерального канала транслировалась программа, в которой приемные дети, находившиеся в семье опекунов, сообщили о том, что приемные родители избивали их, морили голодом, а также забирали принадлежащие им деньги.

Согласно сообщению, в рамках расследования следователи проверят заявления бывших приёмных детей о том, что "опекуны незаконно расходовали принадлежащие им деньги на строительство своего дома и дома их родного сына; об использовании труда несовершеннолетних при строительстве жилых помещений; а также об оставлении на длительное время в подвальном помещении дома подростков и издевательствах в отношении них".

Отмечается, что по итогам будет дана юридическая оценка действиям сотрудников органов опеки, поместивших в приемную семью несовершеннолетних подростков, которые подверглись противоправным действиям со стороны опекунов.

Также инициирован вопрос о передаче в региональное управление СК дела в отношении опекуна по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

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