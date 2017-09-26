Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
27 сентября 2017 15:13  [54] Директор нижегородского Института прикладной физики Александр Сергеев избран президентом РАН
27 сентября 2017 14:22  [161] Суд приостановил работу частного детсада в Нижнем Новгороде за нарушения в организации питания
27 сентября 2017 13:45  [155] Около 50% номеров Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin к моменту открытия отеля уже забронировано на время ЧМ
27 сентября 2017 13:38  [65] ОМК организовала танцевальный флэшмоб по профилактике ВИЧ для молодежи Выксы Нижегородской области
27 сентября 2017 12:23  [110] Ремонт теплотрассы на ул. Варварской в Нижнем Новгороде завершён
27 сентября 2017 11:58  [149] Жители г. Бор Нижегородской области жалуются на мешающую дышать пыль от асфальтового завода
27 сентября 2017 11:52  [199] Шестнадцать свиней уничтожены в Семёновском г.о. Нижегородской области из-за карантина по АЧС
27 сентября 2017 11:09  [371] Синоптики прогнозируют заморозки на почве до -4 в Нижегородской области 29-30 сентября
27 сентября 2017 10:57  [272] Движение общественного транспорта временно изменилось в Нижнем Новгороде из-за реконструкции пр.Молодежного
27 сентября 2017 10:37  [1584] "Автолигатранс-НН" выиграл конкурс на маршруты №№74,82,91 в Нижнем Новгороде
Общество

Директор нижегородского Института прикладной физики Александр Сергеев избран президентом РАН

27 сентября 2017 15:13  [54] Общество
Александр Сергеев

Александр Сергеев

Фото: РАН

Директор нижегородского Института прикладной физики (ИПФ) РАН Александр Сергеев избран президентом Российской академии наук. Об этом сообщается на сайте РАН.

Согласно информации, на пост президента вместе с Сергеевым баллотировались академики Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин и Владислав Панченко. В результате во втором туре 26 сентября 2017 года победил Сергеев.

В своей предвыборной программе Сергеев, в частности, указал на необходимость проведения инвентаризации российского научного комплекса, формулировки совместно с органами государственной власти научно-технической доктрины и реального включение РАН в осуществление государственной научно-технической политики.

Также Сергеев высказался за внесение изменений в законодательство, касающееся деятельности академии, и за омоложение президиума РАН.

Кроме того, он выступил за создание специального фонда "инструментализации" отечественной науки с объемом не менее 30 млрд рублей в год для учреждений РАН и федерального агентства научных организаций и с наполнением его, в том числе, за счет введения "налога на науку", взимаемого с прибылей сырьевых госкорпораций и крупных компаний.

Ранее сообщалось, что полномочия бывшего главы РАН академика Владимира Фортова истекли 27 марта 2017 года.

СПРАВКА:
Сергеев родился 2 августа 1955 года в с. Бутурлино Горьковской области.

В 1977 году окончил Горьковский Государственный университет им. Лобачевского по специальности "Радиофизика". В 1982 году защитил диссертацию "Самовоздействие и трансформация интенсивных электромагнитных волн в магнитоактивной плазме", в 2000 году - диссертацию "Нелинейные волновые процессы при генерации сверхкоротких оптических импульсов и взаимодействии сильных оптических полей с веществом".

С 1977 года – работает в ИПФ РАН. С 2015 года возглавляет институт.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph