Директор нижегородского Института прикладной физики Александр Сергеев избран президентом РАН Общество

Александр Сергеев Фото: РАН

Директор нижегородского Института прикладной физики (ИПФ) РАН Александр Сергеев избран президентом Российской академии наук. Об этом сообщается на сайте РАН.



Согласно информации, на пост президента вместе с Сергеевым баллотировались академики Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин и Владислав Панченко. В результате во втором туре 26 сентября 2017 года победил Сергеев.



В своей предвыборной программе Сергеев, в частности, указал на необходимость проведения инвентаризации российского научного комплекса, формулировки совместно с органами государственной власти научно-технической доктрины и реального включение РАН в осуществление государственной научно-технической политики.



Также Сергеев высказался за внесение изменений в законодательство, касающееся деятельности академии, и за омоложение президиума РАН.



Кроме того, он выступил за создание специального фонда "инструментализации" отечественной науки с объемом не менее 30 млрд рублей в год для учреждений РАН и федерального агентства научных организаций и с наполнением его, в том числе, за счет введения "налога на науку", взимаемого с прибылей сырьевых госкорпораций и крупных компаний.



Ранее сообщалось, что полномочия бывшего главы РАН академика Владимира Фортова истекли 27 марта 2017 года.



СПРАВКА:

Сергеев родился 2 августа 1955 года в с. Бутурлино Горьковской области.



В 1977 году окончил Горьковский Государственный университет им. Лобачевского по специальности "Радиофизика". В 1982 году защитил диссертацию "Самовоздействие и трансформация интенсивных электромагнитных волн в магнитоактивной плазме", в 2000 году - диссертацию "Нелинейные волновые процессы при генерации сверхкоротких оптических импульсов и взаимодействии сильных оптических полей с веществом".



С 1977 года – работает в ИПФ РАН. С 2015 года возглавляет институт.