Группа ГАЗ считает иски Prosperity Capital атакой на вымышленных основаниях Бизнес

Горьковский автозавод Фото: НИА "Нижний Новгород"

Группа ГАЗ рассматривает действия фонда Prosperity Capital как очередную атаку на вымышленных основаниях. Об этом пресс-служба группы сообщила 27 сентября 2017 года.



Речь идет об иске трех миноритарных акционеров ПАО "ГАЗ" о взыскании более 11,4 млрд рублей с предпринимателя Олега Дерипаски и генерального директора "Группы ГАЗ" Вадима Сорокина о которых стало известно 27 сентября. Все три истца связаны с компанией Prosperity Capital.



"Мы рассматриваем действия фонда Prosperity Capital как очередную атаку на ГАЗ на вымышленных основаниях, чтобы не только дестабилизировать деятельность одной из крупнейших российских автомобильных компаний, являющейся работодателем для более 40 тысяч человек, но и реализовать их собственные корыстные интересы в пользу иностранных владельцев фонда Prosperity Capital", - говорится в сообщении группы.



Согласно информации, Группа ГАЗ намерена доказать в суде, что исковые претензии Prosperity Capital к ГАЗу являются надуманными и неправомерными.



"Никаких убытков в связи с выдачей ГАЗом займов связанным сторонам миноритарные акционеры не понесли. Процентный доход ГАЗа по данным займам составит в общей сложности несколько миллиардов рублей. Данные займы не были аннулированы и будут погашены", - поясняет пресс-служба.



По данным Группы ГАЗ, в отчетности по МСФО займы отражены в резерве с учетом консервативной оценки долгосрочных финансовых вложений, которая действует на фоне негативных макроэкономических условий в отношении всех контрагентов – как связанных сторон, так и внешних поставщиков и партнеров.



"После изменения экономической ситуации резерв будет восстановлен", - говорится в сообщении.



Кроме того, пресс-служба отметила, что регистрация компаний Prosperity Capital в офшорных юрисдикциях позволяет скрыть реальных бенефициаров атак на российские компании, а также не возмещать судебные издержки.



Пресс-служба также напомнила, что в сентябре 2013 года фонд Prosperity Capital уже подавал иск о взыскании с членов совета директоров ГАЗа более 650 млн рублей, однако по итогам разбирательств в судах всех инстанций, включая Верховный суд РФ, которые длились почти три года, требования фонда были признаны незаконными и отклонены в полном объеме.