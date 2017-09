Три миноритария ПАО "ГАЗ" требуют от Олега Дерипаски и Вадима Сорокина более 11,4 млрд рублей Бизнес

Горьковский автозавод Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три миноритарных акционера ПАО "ГАЗ" подали иски об взыскании более 11,4 млрд рублей с предпринимателя Олега Дерипаски и генерального директора "Группы ГАЗ" Вадима Сорокина. Об этом сообщается в материалах арбитражного суда Нижегородской области.

Согласно информации, иски подали компании The Prosperity Cub Fund, The Prosperity Quest Fund и The Russian Prosperity Fund. В реквизитах всех трех фирм фигурируют Каймановы острова.

Ранее РАПСИ сообщало, что все три истца связаны с компанией Prosperity Capital Management и являются миноритарными акционерами ПАО "ГАЗ".

По данным агентства, в 2016 году Верховный суд РФ подтвердил судебные акты об отказе "Ланкренан Инвестментс Лимитед", "Медвежонок Холдингз Лимитед" и "Процветание Холдингз Лимитед", также входящим в Prosperity Capital Management, во взыскании с восьми членов совета директоров ГАЗа около 657 млн рублей убытков.

Истцы полагали, что ответчики причинили компании убытки, проголосовав за продажу пакета акций автомобильного завода компании "Казингтон Лимитед".