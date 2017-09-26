Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Бизнес
27 сентября 2017 15:39  [23] "Ростелеком" проводит акцию "Видеотрафик в комплекте" до 30 октября
27 сентября 2017 13:53  [148] Три миноритария ПАО "ГАЗ" требуют от Олега Дерипаски и Вадима Сорокина более 11,4 млрд рублей
27 сентября 2017 12:56  [103] Посол ЧМ-2018 от Нижнего Новгорода вручил первому победителю бонусной программы Альфа-Банка билет на матч
27 сентября 2017 11:21  [126] Суд оштрафовал директора нижегородского ООО за нарушение законодательства о банкротстве
26 сентября 2017 15:43  [126] Промсвязьбанк обновил интернет-банк "Мой бизнес"
26 сентября 2017 12:57  [125] Компания "Моё дело" предоставит до шести месяцев бесплатной онлайн-бухгалтерии клиентам Альфа-Банка
26 сентября 2017 11:22  [221] Нижегородское Заксобрание одобрило предоставление 7,8 млрд рублей льгот ВМЗ
25 сентября 2017 16:13  [157] Нижегородский "Завод Красный Якорь" оснастил якорными цепями атомный ледокол "Сибирь"
25 сентября 2017 15:59  [157] Промсвязьбанк запустил новый канал продаж расчётно-кассового обслуживания
25 сентября 2017 15:01  [158] Промсвязьбанк внедряет решения Host-to-Host для корпоративных клиентов
Бизнес

Три миноритария ПАО "ГАЗ" требуют от Олега Дерипаски и Вадима Сорокина более 11,4 млрд рублей

27 сентября 2017 13:53  [148] Бизнес
Горьковский автозавод

Горьковский автозавод

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три миноритарных акционера ПАО "ГАЗ" подали иски об взыскании более 11,4 млрд рублей с предпринимателя Олега Дерипаски и генерального директора "Группы ГАЗ" Вадима Сорокина. Об этом сообщается в материалах арбитражного суда Нижегородской области.

Согласно информации, иски подали компании The Prosperity Cub Fund, The Prosperity Quest Fund и The Russian Prosperity Fund. В реквизитах всех трех фирм фигурируют Каймановы острова.

Ранее РАПСИ сообщало, что все три истца связаны с компанией Prosperity Capital Management и являются миноритарными акционерами ПАО "ГАЗ".

По данным агентства, в 2016 году Верховный суд РФ подтвердил судебные акты об отказе "Ланкренан Инвестментс Лимитед", "Медвежонок Холдингз Лимитед" и "Процветание Холдингз Лимитед", также входящим в Prosperity Capital Management, во взыскании с восьми членов совета директоров ГАЗа около 657 млн рублей убытков.

Истцы полагали, что ответчики причинили компании убытки, проголосовав за продажу пакета акций автомобильного завода компании "Казингтон Лимитед".

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph