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Экономика

Облправительство планирует открыть МФЦ для бизнесменов в Нижнем Новгороде в конце 2017 – начале 2018 года

27 сентября 2017 17:56  [84] Экономика
Павел Солодкий

Павел Солодкий

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области планирует открыть многофункциональный центр для предпринимателей в Нижнем Новгороде в конце 2017 – начале 2018 года. Об этом уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий сообщил журналистам 27 сентября 2017 года.

"Мы с Романом Валерьевичем Антоновым (заместитель губернатора Нижегородской области – прим. НИА "Нижний Новгород") это обсуждали, так как этот вопрос ведет его ведомство. Мне показали план. Насколько мне известно, открытие должно состояться в декабре-январе. Там сейчас ведется ремонт. МФЦ будет занимать первый-третий этажи в Блиновском пассаже на ул. Рождественской", - сказал Солодкий.

Бизнес-омбудсмен также добавил, что выступил с инициативой создать не обычный МФЦ, а организовать на его базе "просветительский центр" для предпринимателей.

Напомним, в мае 2017 года региональное правительство увеличило расходы бюджета на 24,6 млн рублей с целью создания МФЦ для предпринимателей.

Напомним также, что в конце 2016 года Валерий Шанцев, являвшийся тогда губернатором Нижегородской области, поручил расширить возможность предоставления наиболее востребованных услуг среднему и малому бизнесу на базе МФЦ.

Ранее планировалось, что МФЦ для бизнеса в Нижнем Новгороде будет открыт в 2017 году. Отмечалось, что в нем будет организована работа десяти окон с оказанием более чем 50 госуслуг, которые уже сейчас оказываются на базе действующих МФЦ, в том числе Кадастровой палаты, Росреестра и ФНС.

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