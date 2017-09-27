Облправительство планирует открыть МФЦ для бизнесменов в Нижнем Новгороде в конце 2017 – начале 2018 года Экономика

Павел Солодкий Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области планирует открыть многофункциональный центр для предпринимателей в Нижнем Новгороде в конце 2017 – начале 2018 года. Об этом уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий сообщил журналистам 27 сентября 2017 года.



"Мы с Романом Валерьевичем Антоновым (заместитель губернатора Нижегородской области – прим. НИА "Нижний Новгород") это обсуждали, так как этот вопрос ведет его ведомство. Мне показали план. Насколько мне известно, открытие должно состояться в декабре-январе. Там сейчас ведется ремонт. МФЦ будет занимать первый-третий этажи в Блиновском пассаже на ул. Рождественской", - сказал Солодкий.



Бизнес-омбудсмен также добавил, что выступил с инициативой создать не обычный МФЦ, а организовать на его базе "просветительский центр" для предпринимателей.



Напомним, в мае 2017 года региональное правительство увеличило расходы бюджета на 24,6 млн рублей с целью создания МФЦ для предпринимателей.



Напомним также, что в конце 2016 года Валерий Шанцев, являвшийся тогда губернатором Нижегородской области, поручил расширить возможность предоставления наиболее востребованных услуг среднему и малому бизнесу на базе МФЦ.



Ранее планировалось, что МФЦ для бизнеса в Нижнем Новгороде будет открыт в 2017 году. Отмечалось, что в нем будет организована работа десяти окон с оказанием более чем 50 госуслуг, которые уже сейчас оказываются на базе действующих МФЦ, в том числе Кадастровой палаты, Росреестра и ФНС.