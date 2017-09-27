Около 70% школ и детских садов в Нижнем Новгороде получают тепло по данным на 27 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 70% школ и детских садов в Нижнем Новгороде получают тепло по данным на второй день отопительного сезона, 27 сентября 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

По данным на утро 27 сентября, в Нижнем Новгороде запущено 135 муниципальных и 65 ведомственных котельных.

По информации департамента жилья и инженерной инфраструктуры, в целом по городу тепло подведено к 80% объектам жилищного фонда и социальной сферы. Так, теплоноситель пущен в 112 из 166 школ (67%), в 222 из 309 детских садов (71%), в девять из 56 учреждений культуры, в 13 из 38 учреждений спорта. Кроме того, почти 2,5 тысячи жилых домов с центральным отоплением начали получать тепло.

Как напомнили в администрации, согласно нормативам, подача тепла в дома должна начаться, когда среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов в течение пяти дней. Тем не менее, отопительный сезон в Нижнем Новгороде уже несколько лет подряд начинается досрочно. В этом году, принимая во внимание долгосрочный прогноз погоды, администрацией города принято решение начать пуск тепла с 26 сентября.

"Специалисты напоминают, что пуск тепла - это сложный и продолжительный по времени технологический процесс. Подача теплоносителя с момента начала отопительного сезона непосредственно в батареи занимает от нескольких дней до двух недель. Это связано с необходимостью проведения пуско-наладочных работ по регулировке внутридомовых систем, которые находятся в зоне ответственности домоуправляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, чьи сотрудники должны обойти каждый жилой дом и обеспечить пуск тепла в квартиры горожан", - говорится в сообщении.