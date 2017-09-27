Житель Дзержинска осужден за убийство родного брата на шесть лет колонии Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Дзержинска осужден за причинение смерти родному брату на шесть лет колонии строгого режима. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 27 сентября 2017 года.

Следствием и судом было установлено, что вечером 14 марта 2017 в квартире на ул. Суворова между подсудимым и его родным братом, который находился у него в гостях, произошла ссора на бытовой почве. Во время драки младший брат схватил нож и ударил родственника. От полученных телесных повреждений 42-летний потерпевший скончался.

Вину мужчина признал частично. Он рассказал, что брат, будучи пьяным, стал плохо вести себя. На предложение уйти обиделся, что и вызвало ссору, которая привела к трагедии.

Дело в отношении 39-летнего мужчины было возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вредя здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что житель Выксунского г.о. Нижегородской области подозревается в убийстве бывшего зятя из-за квартиры в сентябре 2017 года.