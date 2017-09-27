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Общество

Требования FIFA по числу гостиниц в Нижегородской области к ЧМ-2018 полностью выполнены

27 сентября 2017 18:30  [36] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Требования FIFA по количеству гостиничных номеров в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018 полностью выполнены. Об этом министр культуры Нижегородской области Сергей Горин сообщил 27 сентября 2017 года во время открытия гостиницы Sheraton.

По словам министра, сейчас в регионе насчитывается 9,2 тысячи гостиничных номеров, что полностью удовлетворяет требованиям проведения чемпионата.

"В дни чемпионата мира по футболу мы ожидаем в Нижнем Новгороде порядка 200 тысяч гостей, по прогнозам - около трети из них будут иностранцы. Благодаря турниру в регион пришли такие международные гостиничные сети как Marriott и Hilton. Всего за время подготовки к мундиалю номерной фонд в Нижнем Новгороде увеличился более чем на тысячу самых современных гостиничных мест", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Дмитрия Сватковского.

Напомним, что в I квартале 2018 года в Нижнем Новгороде планируется открытие отелей Double Treeby Hilton и Ibis Stadium.

Напомним также, в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе 1/4 финала.

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