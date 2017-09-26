Около 50% номеров Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin к моменту открытия отеля уже забронировано на время ЧМ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Пятизвездочной отель Sheraton открылся на пл. Театральной в Нижнем Новгороде 27 сентября 2017 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на церемонии открытия отеля.



Как отметил инвестор - председатель совета директоров ООО "Весенние инвестиции" Дмитрий Володин, с открытием новой гостиницы Нижний Новгород получил 176 номеров, в которых смогут разместиться 250 человек.



"Наш отель имеет международный сертификат безопасности, который мы получили со второго раза. Комиссия, которая его выдает, сказала, что такое в первый раз, обычно сертификат дают с девятого раза. Его очень трудно получить", - заявил Володин.



Он также сообщил, что отель начнет принимать гостей с 1 октября. Что касается периода проведения Чемпионата мира по футболу, то на эти дни в настоящее время уже забронировано 50% номеров.



Полное название отеля - Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin. Отвечая на вопрос о смене названия гостиницы (ранее анонсировалось, что отель будет носить название Marriott, - прим. НИА "Нижний Новгород"), Володин сказал: "Букв меньше, вывеска ярче". Он также добавил, что это был самый сложный проект компании. Строительство заняло восемь лет, объем инвестиций составил 1,5 млрд рублей.



Отметим, что в 2016 году компании Starwood Hotels & Resorts и Marriott International завершили слияние. Sheraton стал частью этой сети отелей. Sheraton перешел во владение Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc в 1998 году.



Напомним, что ООО "Весенние инвестиции" возобновило строительство пятизвездочного отеля на месте бывшей гостиницы "Москва" в феврале 2011 года. Тогда инвестор рассчитывал построить гостиницу за два года.



Изначально строительство началось в 1997 году. Однако во время строительства на данной территории обнаружилось древнее захоронение. Строительство несколько раз запрещалось и вновь разрешалось, после чего все работы были прекращены на длительный срок. Но в результате раскопок была собрана археологическая коллекция, состоящая примерно из 1000 предметов, залегавших в культурном слое 14 – 17 веков.