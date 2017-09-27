Нижегородские политологи считают промышленно-экономический блок облправительства наиболее подверженным приходу "варягов" Политика

Правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские политологи считают промышленно-экономический блок облправительства наиболее подверженным приходу "варягов".

Руководитель нижегородского филиала фонда развития гражданского общества Евгений Семенов наиболее возможными предполагает перемены в тех сферах, в которых врио губернатора Глеб Никитин работал раньше, это экономика, имущество и промышленность. Здесь можно ожидать ротации в первую очередь.

Он добавил, что, так как Никитин относится к так называемой категории "молодых технократов", мотивация его кадровых решений, в первую очередь, будет по профессиональным качествам. Но не факт, что кадровые изменения будут происходить быстро.

При этом Семенов отметил, что ряд соратников прежнего губернатора Валерия Шанцева, скорее всего, сами захотят уйти из команды, хотя таких людей, которые в свое время приехали сюда из Москвы и остались с Шанцевым до последнего, осталось немного.

Политолог Александр Суханов не сомневается в том, что перемены в кабмине обязательно будут, но пока сложно сказать, какого рода будут эти перемены. По его словам, основа облправительства пока может сохраниться, так как и глава региона и все замы и министры год будут находиться в статуе и.о., и за этот год есть время, чтобы присмотреться.

"Глеб Никитин не идет в область со своей командой, у замминистра ее просто не могло быть, но он может пригласить двух-трех друзей в сферу экономики и промышленности", - отметил эксперт.

Среди структур правительства, которые в первую очередь могут быть подвержены изменениям, он также назвал инвестиционный блок, министерство, курирующее малый бизнес, и блок внутренней политики.

Суханов сказал, что Никитина можно назвать кризис-менеджером, который нацелен, прежде всего, на результат, как впрочем и все врио, назначаемые в последнее время президентом.

В целом он подчеркнул, что Валерий Шанцев оставил после себя неплохой базовый уровень, но и проблемы в кадрах тоже есть.

Профессор НИУ РАНХиГС Андрей Дахин наиболее сильным блоком регионального правительства назвал хозяйственно-экономический, возглавляемый Евгений Люлиным. Также отметил сильную сторону финансового блока.

Относительно финансов он также сообщил, что в связи с поручением федерации о снижении долговой нагрузки регионов, кадровые вопросы в облправительстве могут решаться в ходе знакомства. Если задача, поставленная на федеральном уровне, будет выполняться, то вероятно изменения в этом секторе не потребуются.

Более подверженным переменам политолог также считает блок внутренней политики и взаимодействия со СМИ. Относительно конкретных кадровых перестановок Дахин сказал, что если будет меняться структура, то, вероятно, будут меняться и руководители. "Глеб Никитин может привлечь в облправительство и "своих", но сейчас более конкретно об этом сказать сложно", - подчеркнул он.

"Поскольку выбрана "варяжская" модель назначения главы региона, то не исключено, что эта же модель будет применяться и при формировании регионального правительства", - подытожил Дахин.

Политолог Александр Жмыриков также считает, что отставки или назначения в нижегородском кабмине будут обусловлены только профессиональными качествами, так как "политикой заниматься некогда". По его мнению, быстро должны быть приняты решения по "инфраструктурным" блокам, тем, что отвечают за подготовку к Чемпионату мира по футболу. Это касается строительного блока и блока ЖКХ.

При этом он выразил мнение, что было бы целесообразно развести должности губернатора и председателя правительства, чтобы кабмин возглавил, например, Евгений Люлин, являющийся сейчас вице-губернатором, а Глеб Никитин остался бы только врио губернатора.

Среди ведомств, которые стоило бы расширить, эксперт назвал только министерство здравоохранения, так как, по его мнению, в переходный момент, когда идет оптимизация в отрасли, специалистов в этом министерстве не хватает. А вот министерство внутренней политики он считает целесообразным преобразовать в департамент, и в целом этот блок у него вызывает вопросы.

Сам врио губернатора в интервью телеканалу "Россия 24" вчера сказал, что для него главная характеристика работы – это нацеленность на результат. Он добавил, что у каждого руководителя есть свое видение структуры, поэтому в ней изменения, безусловно, будут, а что касается людей – то об этом говорить рано, так как сначала нужно познакомиться. Кроме того, он сказал, что будет опираться, прежде всего, на действующую команду, и свежие кадры также из Нижнего Новгорода.

Правительство Нижегородской области уйдет в отставку после соблюдения всех необходимых процедурных моментов. В управлении кадровой службы кабмина напомнили, что в соответствии с законодательством решение президента о досрочном прекращении полномочий губернатора влечет за собой отставку возглавляемого им правительства. При этом правительство продолжает действовать (в качестве и.о.) до сформирования в новом составе после избрания губернатора – в единый день голосования в сентябре 2018 года.

Напомним, представление врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина пройдет 28 сентября 2017 года.

СПРАВКА:

В правительство Нижегородской области входит 23 человека: председатель правительства (врио Глеб Никитин), вице-губернатор Евгений Люлин, заместители губернатора Александр Байер, Антон Аверин, Дмитрий Сватковский, Роман Антонов, министр финансов Ольга Сулима, министр экономики и конкурентной политики Игорь Норенков, министр информационных технологий, связи и средств массовой информации Сергей Кучин, министр инвестиций, земельных и имущественных отношений Екатерина Пивоварова, министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Алексей Морозов, министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков, министр экологии и природных ресурсов Арсений Дряхлов, министр строительства Алексей Сыров, министр транспорта и автомобильных дорог Александр Герасименко, министр социальной политики Андрей Гнеушев, министр здравоохранения Ирина Переслегина, министр образования Сергей Наумов, министр культуры Сергей Горин, министр спорта Сергей Панов, министр внутренней региональной и муниципальной политики Роман Любарский, министр - полномочный представитель губернатора в Заксобрании Денис Бакиев.