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Политика

Представление врио нижегородского губернатора Глеба Никитина пройдет в большом зале облправительства 28 сентября

27 сентября 2017 12:20  [82] Политика
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: сайт президента РФ

Представление врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина пройдет в большом зале облправительства (Кремль, корпус 1) 28 сентября 2017 года. Об этом сообщили в региональном кабмине.

Согласно информации, мероприятие начнется в 10:00.

На представлении врио главы региона, как правило, присутствуют члены правительства области, депутаты Заксобрания, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, главы муниципальных образований, представители средств массовой информации, общественных и религиозных организаций.

Как сообщили сегодня НИА "Нижний Новгород" в аппарате полномочного представления президента РФ в ПФО, представлять врио руководителя региона будет Михаил Бабич.

Напомним, Валерий Шанцев, возглавлявший Нижегородскую область с 2005 года, ушел в отставку. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 26 сентября 2017 года. Врио губернатора назначен первый замминистра промышленности РФ Глеб Никитин.

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