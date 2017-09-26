Представление врио нижегородского губернатора Глеба Никитина пройдет в большом зале облправительства 28 сентября

Глеб Никитин
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Представление врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина пройдет в большом зале облправительства (Кремль, корпус 1) 28 сентября 2017 года. Об этом сообщили в региональном кабмине.
Согласно информации, мероприятие начнется в 10:00.
На представлении врио главы региона, как правило, присутствуют члены правительства области, депутаты Заксобрания, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, главы муниципальных образований, представители средств массовой информации, общественных и религиозных организаций.
Как сообщили сегодня НИА "Нижний Новгород" в аппарате полномочного представления президента РФ в ПФО, представлять врио руководителя региона будет Михаил Бабич.
Напомним, Валерий Шанцев, возглавлявший Нижегородскую область с 2005 года, ушел в отставку. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 26 сентября 2017 года. Врио губернатора назначен первый замминистра промышленности РФ Глеб Никитин.
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