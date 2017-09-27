Михаил Бабич доложил Владимиру Путину о досрочной ликвидации химоружия в России Общество

Михаил Бабич (в центре) Фото: сайт президента РФ

Председатель госкомиссии по химическому разоружению, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич 27 сентября 2017 года доложил президенту Владимиру Путину о досрочном завершении процесса ликвидации химического оружия в полном объеме. Об этом сообщается на сайте президента РФ.

По словам Бабича, уничтожение велось на семи производственных комплексах в разных регионах страны. При этом использовались только отечественные оборудование и технологии.

"Было сделано все для того, чтобы сегодня 27 сентября 2017 года последний боеприпас был уничтожен здесь – в поселке Кизнер Удмуртской Республики", - сказал он.

"Без всякого лишнего пафоса можно сказать, что это действительно историческое событие, имея в виду огромный объем, доставшийся нам еще с советских времен, арсенала химического оружия, которым можно было, как считают специалисты, уничтожить несколько раз все живое на земле. Это огромный шаг в сторону придания современному миру более сбалансированного, более безопасного характера", - приводятся в сообщении слова Путина.

По его словам, Россия выполнила главное международное обязательство по Конвенции о запрещении химоружия – полностью его ликвидировав.

"Россия в числе первых подписала этот документ, тесно работала и работает с партнерами, чтобы избавить человечество от угрозы применения и распространения столь варварского, смертоносного оружия. В этой связи напомню о ключевой роли нашей страны и в решении проблемы химического оружия в Сирии", - пояснил президент.

При этом Путин отметил, что США, к сожалению, не выполняют своих обязательств по срокам уничтожения химического оружия и уже трижды переносили сроки его ликвидации, в том числе под предлогом отсутствия достаточного количества бюджетных средств. "Что, честно говоря, звучит как-то странновато, но ладно. Мы ожидаем, что Соединенные Штаты, так же как и другие страны, будут выполнять все свои обязательства, взятые в рамках международных соглашений", - добавил он.

Президент напомнил, что изначально завершение этой работы было запланировано на 2020 год, но задачу удалось выполнить уже в 2017 году.

"Это большой успех, это результат большой, сложной, ответственной работы больших коллективов: и ученых, рабочих, инженеров, которые работали на специально созданных для решения этой задачи предприятиях", - резюмировал Путин.

Доклад о завершении работы по ликвидации российского химоружия президент заслушал в режиме телемоста. В видеоконференции также приняли участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров, начальник федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Минпромторге Валерий Капашин и замгендиректора технического секретариата организации по запрещению химического оружия Хамид Али Рао.

Во время телемоста был обезврежен последний заряд химоружия. Снаряд с надписью "Прощай, химоружие" был дезактивирован в прямом эфире.

Напомним, Бабич возглавляет комиссию по химразоружению с 2011 года. Осенью 2012 года он сообщал о ликвидации 70% запасов химического оружия.