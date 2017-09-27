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Спорт

Нижегородская "Чайка" проиграла "КуньЛуню" в матче чемпионата МХЛ со счётом 3:5

28 сентября 2017 09:41  [24] Спорт

Фото: с сайта ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Евгений Сафонов

Нижегородский ХК "Чайка" в рамках чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) проиграл команде "КуньЛунь Ред Стар Юниор" из Китая со счетом 3:5. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" по итогам матча, который состоялся 27 сентября.

Первый период прошел при равной борьбе, но вратари действовали лучше нападающих. Во втором периоде голы у обеих команд шли подряд, но хоккеисты из Китая смогли забросить на одну шайбу больше (у "Чайки" отличились Пашков и Шабловский). В заключительном отрезке игры игроки "Ред Стара" забросили ещё одну шайбу, нижегородец Рунов сократил разрыв до минимального, но последнее слово было за гостями, которые забросили пятую шайбу уже в пустые ворота.

Следующие матчи подопечные Вячеслава Рьянова проведут в Череповце, где 2 и 3 октября сразятся с "Алмазом". Начало игр - в 14:00.

Напомним, что 19 сентября нижегородский ХК "Торпедо" одержал волевую победу над китайской командой "Куньлунь Ред Стар" со счетом 3:1 домашнем в матче в Нижнем Новгороде.

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