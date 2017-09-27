Минтранс РФ заявил о прекращении перевозок авиакомпанией "Вим-Авиа" с 16 октября Общество

Министерство транспорта РФ заявило о прекращении перевозок авиакомпанией "Вим-Авиа" с 16 октября 2017 года. Об этом сообщается по итогам заседания оперативного штаба в министерстве по вопросу нарушения пассажирских авиаперевозок в связи с долгами компании, которое состоялось 27 сентября.

В работе штаба приняли участие представители Минтранса, Росавиации, авиакомпаний "Сибирь" и "ВИМ – Авиа".

На заседании было объявлено, что перевозка пассажиров регулярных рейсов будет осуществляться вплоть до 15 октября. С 16 октября она будет прекращена. Пассажирам с датой рейса с 16 октября рекомендуется сдавать билеты по месту их приобретения.

Также министерством была достигнута договорённость с аэропортами и топливозаправочными компаниями страны о бесперебойном обслуживании всех рейсов "ВИМ-Авиа" для завершения всех перевозок и возвращения пассажиров в Россию. Так, аэропорт "Домодедово" выпустит пять самолетов "ВИМ-Авиа" во "Внуково", которые ранее были остановлены аэропортом за долги. "Это позволит уже сегодня направить эти самолеты в турецкий аэропорт Анталья и в течение завтрашнего дня (28 сентября, - прим. НИА "Нижний Новгород") вернуть порядка двух тысяч пассажиров чартерных рейсов в Москву", - говорится в сообщении.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе нижегородского аэропорта "Стригино", из Нижнего Новгорода авиакомпанией осуществлялись только чартерные рейсы. "В настоящее время в расписании по данной авиакомпании стоит отмена рейсов", - отметили в аэропорту.

Напомним, что 27 сентября Следственный комитет РФ сообщал о передаче уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров ООО "Авиакомпания "ВИМ-АВИА" (ч.4 ст.159 УК РФ) в Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

Как сообщалось ранее, 25 сентября Генеральная прокуратура РФ внесла представление руководителю Росавиации в связи с многочисленными нарушениями авиакомпанией ООО "Авиакомпания "Вим-Авиа" прав пассажиров и работников. В информации прокуратуры указывалась частая задержка рейсов, а также нарушения прав сотрудников авиакомпании, в том числе, невыплата заработной платы.