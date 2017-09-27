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Происшествия

Суд приговорил нижегородца почти к восьми годам колонии за избиение пенсионера до смерти

28 сентября 2017 11:38  [105] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил жителя Автозаводского района Нижнего Новгорода к семи годам и восьми месяцам колонии строгого режима за убийство по неосторожности пенсионера. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 28 сентября 2017 года.

Следствием и судом было установлено, что в ночь на 2 января 2017 года на ул. Комсомольской между прохожими произошла беспричинная ссора, в ходе которой пенсионер ударил нетрезвого подсудимого бутылкой по голове. После этого злоумышленник погнался за пенсионером и жестоко избил потерпевшего.

"Оставив 70-летнего пенсионера на улице, он ушел домой. 2 января 2017 года в городской больнице №40 от полученных телесных повреждений потерпевший скончался. Только 6 января 2017 года подозреваемый уже при задержании узнал, что избитый им пенсионер скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Подсудимый был трудоустроен, ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Дело в отношении 28-летнего мужчины было возбуждено ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Напомним, в сентябре житель Дзержинска осужден за причинение смерти родному брату на шесть лет колонии строгого режима.

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