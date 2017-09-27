Экс-руководитель РСТ Алексей Семенников отозвал иск к экс-губернатору Нижегородской области Политика

Алексей Семенников Фото: РСТ Нижегородской области

Суд прекратил производство по иску бывшего руководителя региональной службы по тарифам Нижегородской области Алексея Семенникова к экс-губернатору . Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщила 28 сентября 2017 года.



Напомним, что Семенников покинул свой пост в июне 2017 года по представлению прокуратуры "в связи с утратой доверия". Однако сам он заявил, что покинул свой пост по собственному желанию.



Согласно информации, истец обратился в начале июля 2017 года в суд с иском к губернатору (тогда им был Валерий Шанцев) о восстановлении его в должности.



Нижегородский районный суд во время заседания по этому делу 27 сентября 2017 года рассмотрел ходатайство Семенникова об отказе в иске. Дело было прекращено в связи с отказом от исковых требований.



"Представители ответчиков и прокурор не возражали против заявленного ходатайства", - пояснила пресс-служба.



В качестве соответчиков по делу Семенников просил привлечь региональный минфин, высшую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, региональную службу по тарифам и управление государственной службы и кадров региона.



Напомним также, в апреле 2017 года прокуратура Нижегородской области сообщила, что выявила конфликт интересов в присутствии руководителя РСТ Нижегородской области на дне рождения руководителя крупной электроэнергетической компании. Прокуратура установила, что "Семенников со своей семьей принимал участие в проходивших в 2014 году в Италии праздничных мероприятиях по случаю дня рождения руководителя одной из крупных электроэнергетических компаний, с которым он поддерживает давние близкие отношения".