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Общество

Подрядчик почти на два месяца задерживает окончание ремонта подземного перехода на пл. Минина в Нижнем Новгороде

28 сентября 2017 15:49  [42] Общество
пл. Минина

пл. Минина

Фото: Яндекс-Карты

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Подрядчик почти на два месяца задерживает окончание ремонта подземного перехода на пл. Минина в Нижнем Новгороде. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили управления благоустройства и содержания дорог горадминистрации 28 сентября 2017 года.

Согласно информации, на данный момент работы по ремонту подземного пешеходного перехода на площади им. Минина и Пожарского выполнены на 60%. Подрядная организация планирует полностью завершить работы до конца ноября 2017 года.

При этом по условиям контракта организация должна была выполнить ремонт в срок до конца сентября текущего года. Право на проведение ремонта по итогам аукциона получило ООО "Камнеград Нижний Новгород".

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