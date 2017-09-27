Подрядчик почти на два месяца задерживает окончание ремонта подземного перехода на пл. Минина в Нижнем Новгороде Общество

пл. Минина Фото: Яндекс-Карты

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Подрядчик почти на два месяца задерживает окончание ремонта подземного перехода на пл. Минина в Нижнем Новгороде. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили управления благоустройства и содержания дорог горадминистрации 28 сентября 2017 года.



Согласно информации, на данный момент работы по ремонту подземного пешеходного перехода на площади им. Минина и Пожарского выполнены на 60%. Подрядная организация планирует полностью завершить работы до конца ноября 2017 года.



При этом по условиям контракта организация должна была выполнить ремонт в срок до конца сентября текущего года. Право на проведение ремонта по итогам аукциона получило ООО "Камнеград Нижний Новгород".