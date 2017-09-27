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Общество

Правительство РФ выделило Росавиации 98 млн рублей на перевозку пассажиров "Вим-Авиа"

28 сентября 2017 17:33  [74] Общество

Фото: vim-avia

Правительство РФ выделило Росавиации 98 млн рублей на перевозку пассажиров "Вим-Авиа".

Как сообщается на сайте правительства РФ, распоряжением от 28 сентября 2017 года Росавиации выделены деньги из резервного фонда правительства в качестве субсидии ООО "Авиакомпания "Вим-Авиа"" на оплату авиационных горюче-смазочных материалов и оказанных услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полётов воздушных судов.

Авиакомпания осуществляет полёты по 11 внутренним и 16 международным направлениям.

"К настоящему времени общая задолженность авиакомпании за выполненные работы, оказанные услуги по поставке авиационных горюче-смазочных материалов, по аэропортовому и наземному обеспечению полётов составляет порядка 1,3 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

"Из-за сформировавшейся задолженности за наземное обслуживание воздушных судов авиакомпании, техническое обслуживание, предоставление горюче-смазочных материалов, бортовое питание и аэронавигационное обслуживание аэропорты отказываются обслуживать самолёты авиакомпании, что препятствует перевозке пассажиров", - прокомментировал ситуацию зампредседателя правительства Аркадий Дворкович.

Напомним, вчера минтранс РФ заявил о прекращении перевозок авиакомпанией "Вим-Авиа" с 16 октября 2017 года. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе аэропорта "Стригино", из Нижнего Новгорода авиакомпанией осуществлялись только чартерные рейсы, в настоящее время в расписании стоит отмена этих рейсов.

По факту хищения денег пассажиров расследуется уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество).

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