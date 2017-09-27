Более 100 тысяч поездок в транспорте Нижнего Новгорода оплачено бесконтактным способом с 14 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 100 тысяч поездок в транспорте Нижнего Новгорода оплачено бесконтактными картами. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 28 сентября 2017 года.

Возможность оплаты поездок в наземном транспорте бесконтактными картами появилась в Нижнем Новгороде ровно две недели назад – 14 сентября. В метро таким способом можно платить с апреля 2017 года.

Проект реализуют администрация Нижнего Новгорода, Сбербанк, Mastercard и "Ситикард". Безналичную систему оплаты проезда в метрополитене, трамваях, троллейбусах и автобусах принимает более чем 1,4 тысячи транспортных терминалов. Ранее оплата была доступна только по транспортным картам.

"Таким образом, Нижний Новгород стал первым городом в России, где доступна услуга оплаты проезда бесконтактными банковскими картами на всех маршрутах муниципального транспорта в таком масштабе", - говорится в сообщении.

"Проект в Нижнем Новгороде полностью отвечает проводимой государством политике перехода к цифровым технологиям на общественном транспорте, о которых говорил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании президиума Государственного совета, посвященного вопросам комплексного развития пассажирских перевозок в субъектах РФ. Новая технология ведет к формированию у граждан устойчивого положительного потребительского опыта по безналичной оплате товаров и услуг", - отметил глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов.

Этот способ оплаты дает целый ряд преимуществ пассажирам, главное из которых - экономия. Стоимость одной поездки на два рубля меньше, чем при оплате наличными (26 рублей вместо 28 рублей). Кроме того, при пользовании новой услугой нет необходимости каждый раз искать наличные для оплаты проезда или испытывать затруднения, когда у кондуктора нет сдачи.

Перевозчикам новая технология оплаты позволяет оказывать более качественные услуги, предоставляя пассажирам больший выбор способов оплаты с возможностью пользоваться своей банковской картой.