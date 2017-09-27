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Общество

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов вручил благодарственные письма учителям

28 сентября 2017 18:43  [40] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов вручил благодарственные письма учителям и педагогам дополнительного образования. Об этом пресс-служба администрации города сообщила 28 сентября 2017 года.

"Если вы спросите у родителей, что самое главное в процессе обучения, я думаю, каждый скажет, что это учитель, который большую часть времени проводит с нашими детьми, дает им знания, опыт и воспитывает будущих граждан нашего города, нашей страны. Цифры – это упрямые вещи. Летом этого года мы наградили 584 выпускника золотыми медалями. Такого результата в городе не было никогда. Это говорит о том, что нижегородские учителя умеют мотивировать школьников на достижение самых высоких целей", - сказал Белов.

Заместитель главы города Михаил Кузнецов отметил, что традиционное торжественное мероприятие - это важное звено в системе получения обратной связи, возможность услышать практические советы лучших учителей о том, как сделать систему образования эффективнее, интереснее, современнее.

"При слове учитель возникают самые позитивные, самые теплые эмоции. В преддверии Международного дня учителя мы традиционного подводим итоги и награждаем лучших педагогов. Лучшие учителя - это те педагоги, которые сумели не просто сообщить своим ученикам знания, а еще и привить интерес и любовь к своему предмету, к знаниям. Такие измеримые показатели, как количество золотых медалей и полученных грантов - это материальное подтверждение качественной и светлой ежедневной работы наших учителей", - подчеркнул Кузнецов.

Награды получили 32 педагога, которые неоднократно побеждали в приоритетном национальном проекте "Образование", были удостоены гранта президента РФ и губернатора Нижегородской области, придумали и внедрили уникальные образовательные программы, подготовили лауреатов и победителей международных олимпиад. Также были награждены выдающиеся работники художественных, спортивных и музыкальных школ.

СПРАВКА:
В Нижнем Новгороде работают больше 14 тысяч педагогов, больше шести тысяч из них - учителя средних школ.

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