Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
29 сентября 2017 10:11  [4] "Т Плюс" заявила о сохранении горячего водоснабжения соцучреждениям-должникам г.Кстово Нижегородской области
29 сентября 2017 09:15  [94] "Саратовские авиалинии" запустят рейс Нижний Новгород – Минеральные воды с 29 октября
28 сентября 2017 18:43  [182] Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов вручил благодарственные письма учителям
28 сентября 2017 18:23  [183] Подземный пешеходный переход на пл. Лядова в Нижнем Новгороде частично закрыт до 12 октября
28 сентября 2017 18:21  [152] Более 100 тысяч поездок в транспорте Нижнего Новгорода оплачено бесконтактным способом с 14 сентября
28 сентября 2017 17:33  [121] Правительство РФ выделило Росавиации 98 млн рублей на перевозку пассажиров "Вим-Авиа"
28 сентября 2017 17:06  [382] Движение транспорта будет закрыто по ул. Рождественской в Нижнем Новгороде 29 сентября
28 сентября 2017 15:49  [293] Подрядчик срывает срок ремонта подземного перехода на пл. Минина в Нижнем Новгороде
28 сентября 2017 14:51  [185] Объем строительства жилья в Нижнем Новгороде снизился более чем на 14% за восемь месяцев 2017 года
28 сентября 2017 14:33  [193] "Т плюс" возобновил подачу горячей воды в два отключенных за долги детсада в Кстове Нижегородской области
Общество

"Саратовские авиалинии" запустят рейс Нижний Новгород – Минеральные воды с 29 октября

29 сентября 2017 09:15  [94] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" запустит рейс Нижний Новгород – Минеральные воды с 29 октября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Стригино" 29 сентября.

Согласно информации, рейс будет осуществляться раз в неделю по воскресеньям в 11:15. Время в пути – 2 часа 15 минут. Перевозить пассажиров будут самолеты АН-148-100. Подробное расписание и стоимость билетов можно уточнить на сайте перевозчика.

"Город Минеральные воды – один из важнейших транспортных узлов на территории Северного Кавказа. Отсюда можно начать путешествие по известным курортным городам Кавказа среди которых Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, а также в Лермонтов", - отмечается в сообщении.

Напомним, что Нижний Новгород не вошел в федпрограмму субсидирования региональных авиаперевозок на 2017 год. В 2016 году из федерального бюджета субсидировался авиамаршрут Нижний Новгород – Минеральные Воды, а также маршрут Нижний Новгород – Екатеринбург.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Фотофакт
Губернаторский кортеж в ожидании27 сентября 2017Губернаторский кортеж в ожидании

НИА "Нижний Новгород"

Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph