"Саратовские авиалинии" запустят рейс Нижний Новгород – Минеральные воды с 29 октября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" запустит рейс Нижний Новгород – Минеральные воды с 29 октября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Стригино" 29 сентября.

Согласно информации, рейс будет осуществляться раз в неделю по воскресеньям в 11:15. Время в пути – 2 часа 15 минут. Перевозить пассажиров будут самолеты АН-148-100. Подробное расписание и стоимость билетов можно уточнить на сайте перевозчика.

"Город Минеральные воды – один из важнейших транспортных узлов на территории Северного Кавказа. Отсюда можно начать путешествие по известным курортным городам Кавказа среди которых Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, а также в Лермонтов", - отмечается в сообщении.

Напомним, что Нижний Новгород не вошел в федпрограмму субсидирования региональных авиаперевозок на 2017 год. В 2016 году из федерального бюджета субсидировался авиамаршрут Нижний Новгород – Минеральные Воды, а также маршрут Нижний Новгород – Екатеринбург.