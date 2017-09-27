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Общество

"Камнеград" завершает ремонт входных групп подземного тоннеля на пл. Минина в Нижнем Новгороде в срок

29 сентября 2017 14:26  [33] Общество

Фото: Камнеград

"Камнеград" завершает ремонт входных групп подземного тоннеля на пл. Минина в Нижнем Новгороде в срок. Об этом сообщили в компании 29 сентября 2017 года.

Напомним, вчера сообщалось, что сроки ремонта тоннеля срываются.

В свою очередь ООО "Камнеград" пояснило, что они, согласно контракту, проводили только ремонт входных групп. "Нашей компанией 18 августа 2017 года был подписан госконтракт на ремонт трех входных групп и колонн в тоннеле. Срок контракта 45 дней. То есть, до 1 октября 2017 года. На настоящий момент работы практически завершены, остались небольшие доделки, к 1 октября все работы будут завершены", - добавили в компании.

В администрации района сегодня пояснили, что 60% выполненных работ, о которых говорилось вчера – это касается всего перехода. "Камнеград" свою часть работ завершил, их приемка ожидается в начале следующей недели. Что касается ремонта стен с заменой мраморных плит на гранитные, то по ним финансирование пока даже не заложено. "Мы надеемся, что необходимые средства на то, чтобы полностью отремонтировать пешеходный переход следующей весной, будут предусмотрены в бюджете 2018 года",- сказал глава района Игорь Согин.

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