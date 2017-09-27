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Общество

ГЖД надеется на начало строительства ВСМ Москва – Нижний Новгород в 2018 году

29 сентября 2017 15:21  [80] Общество
Архитектурная концепция вокзального комплекса для высокоскоростной магистрали (ВСМ) архитектора Николая Шумакова

Архитектурная концепция вокзального комплекса для высокоскоростной магистрали (ВСМ) архитектора Николая Шумакова

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Готовность начать строительство высокоскоростной Москва – Нижний Новгород в 2018 году очень высока", - сообщил журналистам начальник Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО "РЖД") Анатолий Лесун 29 сентября 2017 года.

По его словам, проект ВСМ от Москвы до Владимира уже прошел госэкспертизу, и в настоящее время устраняются выданные замечания. Проект магистрали от Владимира до Нижнего Новгорода сдан на экспертизу.

"Готовность начать строительство в 2018 году очень высока. Будем надеяться, что в следующем году проект начнет реализовываться", - сказал Лесун. Он подчеркнул, что одной из основных проблем является высокая стоимость строительства. Кроме того, по мнению начальника ГЖД, для скорейшей реализации проекта "должна быть политическая воля".

Анатолий Лесун также напомнил, что участок ВСМ от Москвы до Казани является частью глобального проекта магистрали Пекин – Москва. "Сегодня концептуально разработан проект "Евразия", предполагающий создание скоростного движения от Пекина до Берлина и далее до Лондона. Буквально в августе мы встречались с первым вице-президентом ОАО "Скоростные магистрали", и он доложил, что ОАО "РЖД" подготовило предпроектные наработки этого проекта. Сегодня идет активное обсуждение", - заключил начальник ГЖД.

Напомним, проектирование ВСМ на участке от Москвы до Нижнего Новгорода ранее планировалось завершить в январе 2016 года. Однако оно завершилось лишь в 2017 году. Победителем аукциона на выполнение всего проекта ВСМ в апреле 2015 года признан консорциум ОАО "Мосгипротранс", ОАО "Нижегородметропроект" и CREEC (Китай). Цена договора на выполнение работ составит 20 млрд рублей.

В начале реализации проекта предполагалось, что ВСМ до Казани будет построена к Чемпионату мира по футболу 2018 года, но уже в 2014 году в РЖД завили, что к ЧМ удастся довести высокоскоростную магистраль только до Нижнего Новгорода.

По предварительному проекту, в Нижнем Новгороде разместят два вокзала ВСМ: в аэропорту и в районе Московского вокзала. Еще четыре станции построят в Дзержинске, Кстове, Володарском и Лысковском районах. Доехать от Нижнего Новгорода до столицы можно будет за полтора часа.

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