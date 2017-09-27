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Общество

Схема движения троллейбусов по Московскому шоссе в Нижнем Новгороде изменится до 1 октября

29 сентября 2017 16:46  [70] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Схема движения троллейбусов по Московскому шоссе в Нижнем Новгороде изменится c 23:00 29 сентября 2017 года до 12:00 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Согласно информации, в этот период движение троллейбусов по маршрутам №№10, 15 и 25 будет временно организовано по ул. Пролетарской, Акмолинской, Куйбышева, Бурнаковскому проезду и Московскому шоссе.

Путь следования троллейбусов маршрута №15 будет временно сокращен до остановочного пункта "Комсомольское шоссе" с организацией движения троллейбусов по схеме: "Платформа "Чаадаево" - Комсомольское шоссе".

Напомним, что сейчас движение по ул. Рябцева временно ограничено в Московском районе Нижнего Новгорода.

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