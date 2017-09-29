Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин планирует сыграть в первом матче на новом стадионе Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин планирует сыграть в первом матче на новом стадионе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности главы региона 30 сентября 2017 года.

О проведении 8 октября матча между командами правительства и строителей ушеший в отставку с поста губернатора Нижегородской области Валерий Шанцев объявил в конце августа. Тогда он и сам планировал принять участие в игре.

"Матч состоится, какие-то детали мы расскажем позже. Это будет матч, в котором сыграют команды администрации и строителей. Думаю, если буду здоров и не задействован в каких-то мероприятиях, то и сам приму участие", - приводит издание слова Никитина.

"Изначально подготовка к ЧМ была в фокусе моего внимания, это первоочередная задача, за которую нужно взяться лично. Первое впечатление от программы подготовки - это масштабность. Программа включает в себя 15 подразделов, 126 мероприятий", - добавил врио губернатора.

"Это огромная работа и огромное наследие, которое останется после чемпионата мира. Критических срывов нет нигде, некоторое отставание есть по некоторым мероприятиям, мы его наверстаем", - сказал Никитин в заключение.