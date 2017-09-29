Ученики нескольких школ Нижнего Новгорода эвакуированы из-за звонков о минировании Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ученики нескольких школ Нижнего Новгорода эвакуированы из-за звонков о минировании 2 октября 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе УВД по городу.



"Поступило несколько сообщений. Сейчас по ним проводятся проверки", - сказал собеседник агентства.



По его словам, звонки начали поступать около 10:00.



Кроме того, бабушка одной из учениц школы №125 Автозаводского района также сообщила НИА "Нижний Новгород", что детей отпустили с уроков из-за сообщения о минировании.



Напомним также, что администрация Кстовского эвакуирована из-за сообщения о минировании.