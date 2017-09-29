Труп найден в лесу в Сосновском районе Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Труп найден в лесу в Сосновском районе Нижегородской области. Об этом сообщили местные жители 2 октября 2017 года.



Согласно предварительной информации, труп мужчины в камуфляжном костюме был поврежден дикими животными. Сведения о находке были переданы в местные правоохранительные органы.



Напомним также, что мужчина умер на остановке "Серая лошадь" в Нижнем Новгороде 29 сентября.