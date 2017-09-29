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Труп найден в лесу в Сосновском районе Нижегородской области. Об этом сообщили местные жители 2 октября 2017 года.
Согласно предварительной информации, труп мужчины в камуфляжном костюме был поврежден дикими животными. Сведения о находке были переданы в местные правоохранительные органы.
Напомним также, что мужчина умер на остановке "Серая лошадь" в Нижнем Новгороде 29 сентября.
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