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Происшествия

Труп найден в лесу в Сосновском районе Нижегородской области

02 октября 2017 12:14  [59] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Труп найден в лесу в Сосновском районе Нижегородской области. Об этом сообщили местные жители 2 октября 2017 года.

Согласно предварительной информации, труп мужчины в камуфляжном костюме был поврежден дикими животными. Сведения о находке были переданы в местные правоохранительные органы.

Напомним также, что мужчина умер на остановке "Серая лошадь" в Нижнем Новгороде 29 сентября.

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Фотофакт
Позитивный Нижний29 сентября 2017ул. Рождественская

Татьяна Неровня

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