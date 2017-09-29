Нижегородская администрация сообщила о несогласии ДУКов с суммой долга за электроэнергию перед "ТНС энерго НН" Общество

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация сообщила о несогласии ДУКов с суммой долга за электроэнергию перед ПАО "ТНС энерго НН". Об этом журналистам сообщил директор департамента жилья нижегородской администрации Павел Марков после оперативного совещания 2 октября 2017 года.



25 сентября 2017 года сообщалось, что нижегородские ДУКи задолжали за электроэнергию более 800 млн рублей по данным на 31 августа. Павел Марков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что управляющие компании готовы платить, но не всю заявленную ПАО "ТНС энерго НН" сумму.



"Управляющие компании полагают, что около 70% от выставленной суммы является бесспорной. И они готовы ее оплатить. Остальная же часть требует уточнения. Это связано, прежде всего, с введением новой программы по расчетам в "ТНС энерго". Кроме того, отсутствует четкий учет коммерческой электроэнергии, особенно по домам с трансформаторной подстанцией, где приборы учета не установлены в жилых домах", - отметил Марков.



Директор департамента жилья также выразил мнение, что анная проблема не скажется на электроснабжении населения. "Проблема в изменениях общей схемы, по которой оплата за потребление электроэнергии в местах общего пользования с 1 января 2017 года относится к компетенции управляющих компаний. Это переходный период. "ТНС энерго" нужно не выдвигать ультиматумы и не грозить отключением, а провести рутинную работу по сверке расчетов", - подчеркнул Павел Марков.



Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, в свою очередь, заявил, что договора на электроснабжения должны заключаться компаниями с потребителями напрямую, не через домоуправляющие компании. "Это вопрос непростой, но до отключений дело не дойдет", - добавил Белов.



Напомним, что по данным "ТНС энерго НН" в список злостных неплательщиков входят шесть управляющих компаний из Нижнего Новгорода (в том числе все, входящие в НП "Национальная ассоциация организаций ЖКХ", - прим. НИА "Нижний Новгород") и две из г.Кстово.