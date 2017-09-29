Нижегородское правительство не исключает отказа Глеба Никитина от автомобилей спецсопровождения

Глеб Никитин
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Нижегородское правительство не исключает отказа врио губернатора Глеба Никитина от автомобилей спецсопровождения. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в облправительстве 2 октября 2017 года.
На запрос агентства, правдива ли информация, появившаяся в ряде СМИ, о том, что Никитин не намерен пользоваться автомобилями сопровождения, в кабмине ответили, что такая возможность не исключена.
Про планы по обновлению автопарка правительства пока ничего не сообщается.
Напомним, Глеб Никитин был назначен врио губернатора 26 сентября 2017 года.
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