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Политика

Нижегородское правительство не исключает отказа Глеба Никитина от автомобилей спецсопровождения

02 октября 2017 15:05  [141] Политика
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское правительство не исключает отказа врио губернатора Глеба Никитина от автомобилей спецсопровождения. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в облправительстве 2 октября 2017 года.

На запрос агентства, правдива ли информация, появившаяся в ряде СМИ, о том, что Никитин не намерен пользоваться автомобилями сопровождения, в кабмине ответили, что такая возможность не исключена.

Про планы по обновлению автопарка правительства пока ничего не сообщается.

Напомним, Глеб Никитин был назначен врио губернатора 26 сентября 2017 года.

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