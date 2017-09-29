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Общество

Нижегородская администрация обещает вернуть подсветку Канавинского моста к ЧМ-2018

02 октября 2017 16:01  [143] Общество
Канавинский мост

Канавинский мост

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует восстановить подсветку для Канавинского моста к Чемпионату мира по футболу-2018. Об этом журналистам сообщил глава администрации Сергей Белов после оперативного совещания 2 октября 2017 года.

Он напомнил, что на подсветку моста четыре года назад было направлено около 50 млн рублей, однако тогда она была похищена. "Восстановить ее не представляется возможным - кабели срезаны. Предварительная стоимость новой – более 25 млн рублей. Будем изыскивать. К чемпионату мира мы постараемся это сделать", - отметил Белов.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода планирует затратить 200 млн рублей на уличное освещение в 2017 году.

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Позитивный Нижний29 сентября 2017ул. Рождественская

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