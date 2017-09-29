Нижегородская администрация обещает вернуть подсветку Канавинского моста к ЧМ-2018 Общество

Канавинский мост Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует восстановить подсветку для Канавинского моста к Чемпионату мира по футболу-2018. Об этом журналистам сообщил глава администрации Сергей Белов после оперативного совещания 2 октября 2017 года.



Он напомнил, что на подсветку моста четыре года назад было направлено около 50 млн рублей, однако тогда она была похищена. "Восстановить ее не представляется возможным - кабели срезаны. Предварительная стоимость новой – более 25 млн рублей. Будем изыскивать. К чемпионату мира мы постараемся это сделать", - отметил Белов.



Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода планирует затратить 200 млн рублей на уличное освещение в 2017 году.