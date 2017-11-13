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Политика

Комиссия по МСУ поддержала согласование Наталии Казачковой и Александра Герасименко на посты в нижегородской администрации

13 ноября 2017 13:12  [294] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Комиссия по МСУ поддержала согласование Наталии Казачковой и Александра Герасименко на посты в нижегородской администрации. Такое решение члены комиссии Гордумы приняли на заседании 13 ноября 2017 года.

Сегодня на заседании были рассмотрены кандидатуры Наталии Казачковой и Александра Герасименко на посты первого заместителя и заместителя сити-менеджера соответственно. Замглавы горадминистрации Мария Холкина отметила, что "на должность первого зама Наталия Казачкова подходит по своим профессиональным качествам, стрессоустойчивости".

Представляя Герасименко, Холкина сказала, что делает это "с трепетом и радостью". Глава города Елизавета Солонченко добавила, что назначение Герасименко – "радостное для города событие". "А для него?", - в шутку поинтересовался депутат Владимир Тарасов, вопрос был оставлен без ответа.

Солонченко добавила, что Александр Герасименко участвовал с весны 2017 года практически во всех приоритетных городских проектах. "Его профессионализм нам сейчас очень помогает", - подчеркнула глава города.

Кроме того, комиссия по МСУ поддержала изменения в структуру мэрии. Так, курируемые на сегодняшний день Наталией Казачковой комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР), департамент правового обеспечения, подразделения соцсферы (департамент образования, департамент культуры, департамент по спорту и молодежной политике, управление по труду и работе с населением) предлагается перевести в подчинение первого замглавы администрации.

Структурные подразделения (департамент жилья, департамент благоустройства и дорожного хозяйства, департамент транспорта и связи, управление административно-технического и муниципального контроля), курируемые в настоящее время первым заместителем, после внесения предлагаемых изменений будут подчинены заместителю главы (Александру Герасименко, – прим. НИА "Нижний Новгород").

Все вышеперечисленные вопросы будут рассмотрены на заседании Гордумы 15 ноября 2017 года.

Напомним, что при назначении и.о. замглавы нижегородского сити-менеджера Александру Герасименко было поручено курировать вопросы первого зама.

Напомним также, что после ухода в отставку сити-менеджера Сергея Белова и его первого заместителя Сергея Миронова в октябре 2017 года на Наталию Казачкову были возложены обязанности и.о. главы администрации.

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