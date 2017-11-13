Департамент экономики оценил как высокую вероятность банкротства восьми из 18 нижегородских МП Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Департамент экономики администрации Нижнего Новгорода оценил как высокую вероятность банкротства восьми из 18 нижегородских муниципальных предприятий (МП). Об этом сообщила директор департамента экономического развития Ирина Егорова на заседании комиссии Гордумы по экономике 13 ноября 2017 года.



По ее словам, всего, после создания в июле 2017 года МП "Нижегородская городская транспортная компания", в городе действуют 18 муниципальных предприятий.



"Нами был произведен расчет модели Альтмана, позволяющий оценить вероятность банкротства каждого из предприятий. На основании этого расчета сделан вывод, что есть высокая вероятность банкротства "ГУК", "Коммунальное хозяйство", "Нижегородпассажиравтотранс", "Инженерные сети", "РЭД Автозаводского района", "Нижегородские бани", "Нижегородэлектротранс", "Дорожник". По каждому из них департамент дал рекомендации по недопущению такой ситуации", - отметила Ирина Егорова.



Она также рассказала, что общий объем выручки муниципальных предприятий за I полугодие текущего года составил 2,9 млрд рублей, "что на 4,5% меньше уровня I полугодия прошлого года". "Совокупная прибыль при этом выросла в 2,6 раза – до 34 млн рублей. Совокупный убыток составил 301,8 млн рублей", - рассказала директор департамента экономики.



По итогам исполнения финансовых планов с убытками полугодие закончили девять предприятий, с прибылью – восемь. "Прибыльными за шесть месяцев являлись "Единый центр муниципального заказа", "Комбинат ритуальных услуг населению", "Автозаводский парк", "Нижегородские бани", "Городская управляющая компания", "НижегородгражданНИИпроект", "Центр обеспечения градостроительной деятельности" и "Нижегородское жилищное агентство", - рассказала Ирина Егорова.



Таким образом, убыточными за полугодие стали "Инженерные сети", "Коммунальное хозяйство", "Дорожник", "Дворец бракосочетания Автозаводского района", "Нижегородское метро", "Нижегородэлектротранс", "Нижегородпассажиравтотранс", "Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района", "Центральная диспетчерская служба".



При этом Ирина Егорова отметила, что по итогам 2017 года "Нижегородские бани", "Городская управляющая компания" и "НижегородгражданНИИпроект", скорее всего, будут убыточными. Депутат Евгений Лазарев обратил внимание, что в отчете, предоставленном депутатам, говорится о возможном присоединении "НижегородгражданНИИпроект" к МКУ "Городской центр градостроительства". Директор департамента экономики ответила, что "это под большим вопросом, и не окончательное решение".



Напомним, что совокупный убыток МП за 2016 год составил более 737 млн рублей.

Напомним также, что в октябре 2016 года администрация Нижнего Новгорода заявляла об убыточности семи муниципальных предприятий (МП) по итогам I полугодия 2016 года. В 2015 году убыточными были пять муниципальных предприятий.