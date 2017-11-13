Нижегородская администрация утвердила схему размещения вывесок на фасадах домов в районе ул. Варварской Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация утвердила схему размещения вывесок на фасадах домов в районе ул. Варварской. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города 13 ноября 2017 года.



Архитектурно-художественная концепция улицы Варварской (от площади Минина и Пожарского до площади Свободы) утверждена и.о. главы администрации города Наталией Казачковой 10 ноября 2017 года.



Документом утверждается схема размещения вывесок на фасадах домов №№1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 27/8, 27А, 27Б, 32, 33, 35, 37, 40, 42, 44 по ул.Варварской, №2 по ул.Алексеевской, №35 по ул.Октябрьской, №5 по ул.Академика Блохиной, №№2, 8 по ул.Ковалихинской.



"Концепция предполагает упрощённый порядок размещения вывесок, а также разработку художественных решений, которые позволят гармонично сочетать новые элементы с архитектурными, стилевыми особенностями, цветовым оформлением домов. Информационные конструкции должны сохранять облик здания, его композиционные оси; быть привязанными к входным группам, архитектурным элементам; создавать комфортное визуальное пространство, доносить до потенциального потребителя сведения о деятельности организации", - говорится в документе.



Напомним, что в октябре 2017 года мэрия утвердила схему размещения вывесок на фасадах домов на ул. Большой Покровской и вблизи стадиона к ЧМ.



Напомним также, что в марте 2017 года Гордума ограничила использование латинского алфавита на вывесках в Нижнем Новгороде.