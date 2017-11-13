Нижегородский депкульт намерен представить три новых городских туристических маршрута в 2018 году Культура и отдых

вид на Стрелку Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородский департамент культуры намерен представить три новых городских туристических маршрута в 2018 году. Об этом директор департамента культуры горадминистрации Наталья Суханов сообщила в рамках совещания 14 ноября 2017 года.



По ее словам, данные маршруты будут распложены в заречной части города и сосредоточатся вокруг территории Стрелки и сада "1 Мая" и также будут посвящены жизни и памятным местам писателя Максима Горького. На данный момент их тематика утверждается, и маршрут окончательно дорабатывается



Напомним, что в октябре 2017 года в Нижнем Новгороде состоялась презентация экскурсионного маршрута "Босяцкая Миллионка". Новый маршрут проходит от Ивановской башни Кремля до здания бывшей ночлежки на ул. Кожевенной, 14, которую описывал Горький в своей пьесе "На дне".



В сентябре 2017 годадепартамент культуры презентовал общественности первый маршрут проекта "По Руси с Максимом Горьким". Маршрут включает обзорную экскурсию, две тематические экскурсии на выбор и тематическую культурную программу литературно-театральной направленности по четырем городам: Москве, Нижнему Новгороду, Казани и Арзамасу.