Организаторы намерены с 2018 года запустить тур "По Руси с Максимом Горьким" на постоянной основе Культура и отдых

Организаторы намерены с 2018 года запустить тур По Руси с Максимом Горьким на постоянной основе Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Организаторы намерены с января 2018 года запустить тур "По Руси с Максимом Горьким" на постоянной основе. Об этом директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Наталия Суханова сообщила в рамках пресс-конференции 12 сентября.



По ее словам, на данный момент основной задачей организаторов станет получение обратной связи по итогам пробного трехдневного тура, который 12 сентября стартовал в Нижнем Новгороде.



"После возращения участников, мы будем слушать их отзывы, корректировать в соответствии с пожеланиями и поработаем над тем, что добавить, а что скорректировать, чтобы для всех жителей России и иностранных гостей подобный тур были интересным и востребованным. С января 2018 года надеемся, что такой тур станет постоянным", – подвела итог Суханова.



Первым событием в рамках юбилейного года Горького, приуроченного к 150-летию Горького, станет новый инновационный музейно-туристический маршрут, охватывающий три города: Нижний Новгород, Казань и Москву. Главная идея проекта – "путешествие по биографии" великого писателя, знакомство с его творческим наследием, окружением, влиявшим на становление характера и творческого стиля.

Маршрут включает обзорные и тематические экскурсии, культурную программу литературно-театральной направленности, а также интерактивные мероприятия. В рамках тура раскрываются темы "А.М.Горький и Ф.И.Шаляпин" и "Рождение пьесы" - это уникальная возможность проследить весь творческий путь писателя от рождения замысла пьесы "На дне" до ее воплощения. В нижегородской программе запланированы интерактивные экскурсии в трех филиалах музея Горького, прогулка по живописным местам Нижнего Новгорода, обзорная экскурсия по городу.



"Нижний Новгород долгое время носил имя Горького, поэтому могло сложиться впечатление, что Нижний имеет некую монополию на Алексея Максимовича. Однако это не совсем так. Как личность и как писатель Максим Горький сформировался, путешествуя по России. Не случайно его первым большим успехом стал так называемый "босяцкий цикл": "Челкаш", "Макар Чудра", "Старуха Изергиль". Сюжеты всех этих рассказов, равно как и рассказов, вошедших в сборник "По Руси", Горький вынес из своих путешествий. Для понимания писателя важна широкая география, поскольку творчество Горького неотделимо от его передвижений по России. Именно поэтому маршрут "По Руси с Максимом Горьким" не ограничивается одним городом. Думаю, со временем этот маршрут будет только расширяться, благо биография Горького это позволяет", - отметила глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко.



Кроме того, Суханова отметила, что с 2018 года также станет ежегодным и традиционным проведение "Горьковских елок" – фестиваля, который по инициативе самого Максима Горького в начале XX века стал знаковым. Планируется, что в период ближайшие елки будут проводиться с 23 декабря 2017 года по 78 января 2018 года и, ориентировочно, будут располагаться на ул. Рождественской.

В свою очередь директор МБУК "Государственный ордена Почета музей Горького" Лариса Моторина сообщила, что юбилейный тур был создан на грант Президента РФ при участии администрации Нижнего Новгорода и правительства региона.



Напомним, что в июне 2017 года нижегородский депкульт обещал запустить первый маршрут проекта "По Руси с Максимом Горьким" осенью 2017 года. Маршрут включает обзорную экскурсию, две тематические экскурсии на выбор и тематическую культурную программу литературно-театральной направленности по четырем городам: Москве, Нижнему Новгороду, Казани и Арзамасу. Общая стоимость реализации проекта составляет 1,9 млн рублей, из которых 1 млн рублей - грант Президента РФ, вторая часть - средства городского бюджета.