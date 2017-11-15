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Экономика

"Нижегородпассажиравтотранс" получил прибыль в 26 млн рублей по итогам октября 2017 года

15 ноября 2017 15:02  [225] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

МП "Нижегородпассажиравтотранс" получило прибыль в 26 млн рублей по итогам октября 2017 года. Об этом заявила и.о. главы администрации Нижнего Новгорода Наталия Казачкова на заседании Гордумы 15 ноября 2017 года.

Депутат Евгений Лазарев поинтересовался текущей ситуацией в муниципальном предприятии, отметив, что оно находится в предбанкротном состоянии. И.о. сити-менеджера Казачкова подчеркнула, что это недостоверная информация.

"Более того, по итогам октября предприятие вышло в прибыль – 26 млн рублей. Заплачено 250 млн рублей налогов", - отметила чиновник.

Напомним, что на заседании комиссии Гордумы по экономике 13 ноября 2017 года департамент экономики на основании расчетов модели Альтмана оценил как высокую вероятность банкротства восьми из 18 нижегородских муниципальных предприятий (МП), в том числе и НПАТ.

Напомним также, что по итогам I полугодия 2017 года МП "Нижегородпассажиравтотранс" являлось убыточным предприятием.

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