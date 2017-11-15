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Общество

Облправительство планирует выделить Нижнему Новгороду 600 млн рублей на строительство школ в 2018 году

15 ноября 2017 17:34  [58] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Облправительство планирует выделить Нижнему Новгороду 600 млн рублей на строительство школ в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области.

15 ноября 2017 года состоялись публичные слушания по проекту областного бюджета на 2018 год и плановый период до 2020 года. На них было озвучено, что по поручению врио губернатора Глеба Никитина Нижний Новгород получит более 600 млн рублей из областного бюджета в следующем году на строительство школ. По данным регионального минфина, это в 12 раз больше, чем в 2017 году.

"Деньги направят на строительство двух больших школ: в Приокском районе недалеко от сельхозакадемии и в жилом комплексе "Цветы". Основными бюджетными приоритетами Глеб Никитин назвал ликвидацию второй смены в школах, повышение качества медицинского обслуживания и другие социальные проекты", - говорится в сообщении.

И.о.министра финансов Ольга Сулима отметила, что от главы региона уже сейчас поступило много поручений ко второму чтению бюджета.

"Он дал задание найти больше миллиарда рублей по различным направлениям: это и сельское хозяйство, и программа помощи детям-сиротам, и дополнительные средства на чемпионат мира по футболу. Правда, львиную долю необходимого финансирования на чемпионат мы, я уверена, получим от федерального правительства – глава региона ведет на этот счет серьезные переговоры", - подчеркнула Ольга Сулима.

Ранее сообщалось, что нижегородский минобр планирует построить две новых школы и два пристроя к школам в 2018 году: в р.п. Гидроторф Балахнинского района (900 мест), в п. Суроватиха Дальнеконстантиновского района (425 мест), пристрой к школе в р.п. Тонкино (400 мест) и пристрой к школе №168 Нижнего Новгорода (250 мест).

Напомним, расходы на развитие образования в Нижегородской области в 2018 году запланированы на 4,2% больше, чем в 2017 году – 37,1 млрд рублей. Доходы на момент внесения законопроекта бюджета региона в парламент составляли 138,9 млрд рублей, расходы - 138 млрд рублей, профицит - 917,1 млн рублей.

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