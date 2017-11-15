Нижегородская администрация планирует заключить 19 контрактов на уборку дорог во II половине декабря 2017 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Горадминистрация планирует заключить 19 контрактов на уборку дорог в Нижнем Новгороде во II половине декабря 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства 15 ноября.



Согласно предоставленной информации, итоги конкурсов по выбору подрядных организаций по содержанию дорог будут подведены 10-12 декабря, ориентировочная дата заключения муниципальных контрактов – 22 декабря 2017 года.



"В Автозаводском районе планируется заключить один контракт на уборку дорог, в Канавинском – два, в Ленинском – два, в Московском – один, в Нижегородском – девять, в Приокском – один, в Советском – два, в Сормовском – один. Суммы контрактов будут известны после определения победителей", - рассказали информагентству в департаменте.



Ранее сообщалось, что руководство Нижнего Новгорода договорилось с облправительством о выделении 1 млрд рублей на содержание дорог в 2018 году.



Напомним, что в 2016 году на 2017 год было заключено 20 контрактов на уборку дорог.