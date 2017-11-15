Нижегородская администрация планирует заключить 19 контрактов на уборку дорог во II половине декабря 2017 года

Фото:
Горадминистрация планирует заключить 19 контрактов на уборку дорог в Нижнем Новгороде во II половине декабря 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства 15 ноября.
Согласно предоставленной информации, итоги конкурсов по выбору подрядных организаций по содержанию дорог будут подведены 10-12 декабря, ориентировочная дата заключения муниципальных контрактов – 22 декабря 2017 года.
"В Автозаводском районе планируется заключить один контракт на уборку дорог, в Канавинском – два, в Ленинском – два, в Московском – один, в Нижегородском – девять, в Приокском – один, в Советском – два, в Сормовском – один. Суммы контрактов будут известны после определения победителей", - рассказали информагентству в департаменте.
Ранее сообщалось, что руководство Нижнего Новгорода договорилось с облправительством о выделении 1 млрд рублей на содержание дорог в 2018 году.
Напомним, что в 2016 году на 2017 год было заключено 20 контрактов на уборку дорог.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+