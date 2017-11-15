Глеб Никитин не исключил расторжения контракта с подрядчиком по строительству детсада в нижегородском мкрн "Бурнаковский" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин не исключил расторжения контракта с подрядчиком по строительству детсада в нижегородском микрорайоне "Бурнаковский". Об этом он заявил журналистам на выездном совещании 16 ноября 2017 года.

По его словам, отставание в графике строительства составляет два месяца.

"Объективно догнать отставание возможно. Мы даем подрядчику три недели на выправление ситуации. В случае, если тревожные симптомы будут продолжаться - рассмотрим вопрос расторжения контракта", - заявил врио губернатора, при этом отметив, что "признаки улучшения" имеются.

И.о. замгубернатора Антон Аверин, в свою очередь, отметил, что темпы строительства детского сада на сегодняшний день удовлетворительные.

Напомним, что представитель компании-подрядчика в ходе данного совещания заявил о том, что в настоящее время на стройплощадке идёт "нулевой цикл" строительства – подготовка площадки и заливка фундамента. Завершить данный этап планируется к 1 декабря 2017 года.

При этом строительство объекта было начато 12 июня 2017 года, а начало работ по заливке фундамента было заявлено на середину августа.

Как сообщалось ранее, строительство дошкольного учреждения в Бурнаковском микрорайоне ведет ООО "Фирма Мост". Стоимость строительства заявлена в размере 237 млн 447 тысяч 523,65 рубля. Согласно документации, детский сад должен быть построен до 20 октября 2018 года.