Подрядчик планирует завершить "нулевой цикл" строительства детсада в мкрн "Бурнаковский" Нижнего Новгорода к 1 декабря Общество

Фото: День города

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Подрядчик планирует завершить "нулевой цикл" строительства детсада в микрорайоне "Бурнаковский" Нижнего Новгорода к 1 декабря 2017 года. Об этом сообщил журналистам главный инженер компании-подрядчика ООО "Фирма Мост" Александр Дьячков в ходе объезда работ 16 ноября.

По его словам, строительство сейчас находится на "нулевом цикле" - начальном этапе строительства, в который проводится подготовка площадки и заливка фундамента. Дьячков сообщил, что данные работы компания планирует закончить к 1 декабря.

Он отметил, что, согласно графику работ, благоустройство и озеленение территории будет сделано во второй половине лета 2018 года. Завершение строительства, согласно документации, запланировано на октябрь 2018 года.

Как рассказал Дьячков, в настоящее время на объекте работает 70 человек.

Напомним, строительство детского сада в микрорайоне "Бурнаковский" стартовало 12 июня 2017 года. Стоимость строительства заявлена в размере 237 млн 447 тысяч 523,65 рубля.

Напомним также, что в октябре 2017 года администрация Нижнего Новгорода заявила о том, что вместо планируемого строительства школы в мкрн "Бурнаковский" будет построен пристрой к школе №118. Строительство пристроя планируется начать в 2021 году.

СПРАВКА:

Работы нулевого цикла – это начальный этап строительства. В него входит комплекс строительных работ по подготовке площадки и подъездных путей, а также средств механизации. Кроме того, в него включены работы на уровне пола первого этажа и подземные работы.

Состав нулевого цикла: планировка площадки (вертикальной), прокладка наружных коммуникаций и путей проездов — временных и постоянных, работы по рытью котлована, вывозу грунта и его утилизации. Также строится фундамент здания, проводится гидроизоляция подземных учреждений.