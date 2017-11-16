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Общество

Облправительство сообщило о переводе ряда маршрутов с автостанции "Канавинская" в Нижнем Новгороде с 20 января

16 ноября 2017 16:39  [198] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Облправительство сообщило о переводе ряда маршрутов с автостанции "Канавинская" на ТПУ (транспортно-пересадочный узел, предназначен для посадки и высадки пассажиров разных видов транспорта) на Московском шоссе в Нижнем Новгороде с 20 января 2018 года. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 16 ноября 2017 года.

Согласно предоставленной информации, ввод в эксплуатацию ТПУ "Канавинский" планируется 29 декабря 2017 года. Строительство ведется в соответствии с графиком.

"С 20 января 2018 года на ТПУ "Канавинский" будут перенесены междугородные внутриобластные автобусные маршруты, отправляющиеся с автостанции "Канавинская" и пригородные маршруты борского направления. Вопрос переноса пригородных маршрутов Дзержинского и Балахнинского направлений в настоящее время прорабатывается", - говорится в ответе на запрос.

До 31 мая 2018 года планируется перевод с автостанции на ТПУ межрегиональных маршрутов. После переноса всех маршрутов с автостанции "Канавинская" она подлежит закрытию. Дальнейшая ее эксплуатация не планируется.

О том, что ОАО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" планирует построить транспортно-пересадочный узел на Московском шоссе, НИА "Нижний Новгород" стало известно в декабре 2017 года. Тогда министерство транспорта региона предложило администрации города рассмотреть вопрос о целесообразности строительства автостанции на ул. Акимова.

Однако тогда городские власти от планов отказываться не стали и дважды попыталась провести аукцион на право аренды участка под автостанцию на ул. Акимова: 23 декабря 2016 года и 3 марта 2017 года. Заявок на оба конкурса не поступило.

14 марта 2017 года директор департамента строительства горадминистрации Юрий Щеголев сообщил об отказе от планов по строительству автостанции в связи с решением облправительства о строительстве ТПУ.

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