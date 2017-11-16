Нижегородская администрация запланировала дефицит бюджета-2018 почти на 55% ниже уровня 2017 года Экономика

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация запланировала дефицит бюджета-2018 почти на 55% ниже уровня 2017 года. Проект решения Гордумы "О бюджете Нижнего Новгорода на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов" опубликован на сайте нижегородской Думы.



Основные характеристики бюджета выглядят следующим образом: доходы на 2018 год запланированы в размере 28,8 млрд рублей (на 2,6 млрд рублей больше, чем первоначальные доходы 2017 года), расходы - 29,2 млрд рублей (рост составил 2,1 млрд рублей). Дефицит, в свою очередь, составит 424,9 млн рублей - на 515,7 млн рублей ниже уровня 2017 года.



При этом в прошлом году, утверждая основные параметры на "плановый период" 2018 года, администрация ожидала более низкие доходы и расходы – 25,4 и 25,7 млрд рублей. Дефицит также прогнозировался в меньшем объеме – 323 млн рублей.



Публичные слушания по проекту бюджета назначены на 6 декабря 2017 года.



Ранее прокуратура Нижнего Новгорода заявила о недостаточной работе горадминистрации по привлечению доходов в бюджет.