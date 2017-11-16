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Экономика

Нижегородская администрация запланировала дефицит бюджета-2018 почти на 55% ниже уровня 2017 года

17 ноября 2017 18:31  [89] Экономика
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация запланировала дефицит бюджета-2018 почти на 55% ниже уровня 2017 года. Проект решения Гордумы "О бюджете Нижнего Новгорода на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов" опубликован на сайте нижегородской Думы.

Основные характеристики бюджета выглядят следующим образом: доходы на 2018 год запланированы в размере 28,8 млрд рублей (на 2,6 млрд рублей больше, чем первоначальные доходы 2017 года), расходы - 29,2 млрд рублей (рост составил 2,1 млрд рублей). Дефицит, в свою очередь, составит 424,9 млн рублей - на 515,7 млн рублей ниже уровня 2017 года.

При этом в прошлом году, утверждая основные параметры на "плановый период" 2018 года, администрация ожидала более низкие доходы и расходы – 25,4 и 25,7 млрд рублей. Дефицит также прогнозировался в меньшем объеме – 323 млн рублей.

Публичные слушания по проекту бюджета назначены на 6 декабря 2017 года.

Ранее прокуратура Нижнего Новгорода заявила о недостаточной работе горадминистрации по привлечению доходов в бюджет.

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