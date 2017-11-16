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Экономика

Администрация Нижнего Новгорода планирует выделить 687 млн рублей на строительство и реконструкцию школ в 2018 году

18 ноября 2017 15:38  [38] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Администрация Нижнего Новгорода планирует выделить 687 млн рублей на строительство и реконструкцию школ в 2018 году. Об этом сообщается в проекте городского бюджета на 2018 год, который опубликован на сайте муниципалитета.

Согласно документу, всего на сферу образования в проекте бюджета заложено 16 млрд 656,4 млн рублей (в 2017 году - 13,78 млрд рублей, в том числе на строительство школ – 85,9 млн рублей). В том числе на муниципальную программу развития общего образования в проекте бюджета заложено 7 млрд 413 млн рублей, из которых на субсидии бюджетным и автономным учреждениям пойдёт 5 млрд рублей. На строительство и реконструкцию организаций общего образования выделено 686,9 млн рублей.

Также из указанной суммы 6 млрд 330 млн будет выделено на развитие дошкольного образования. Основная часть этих средств также предполагается для предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям - 5,2 млрд рублей. Расходы на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы для объектов данной сферы рассчитаны в размере 134 млн рублей.

На сферу дополнительного образования детей планируется направить 2 млрд 276,6 млн рублей, в том числе на субсидирование организаций в рамках программы "Развитие физической культуры и спорта" – 1 млрд 89 млн рублей. На субсидии по муниципальной программе "Развитие дополнительного образования Нижнего Новгорода" заложено 434,7 млн рублей, на субсидии детским учреждениям культуры в сфере допобразования (музыкальные, художественные школы, школы искусств) – 733 млн рублей.

Как сообщалось ранее, облправительство планирует выделить Нижнему Новгороду 600 млн рублей на строительство школ в 2018 году. По данным регионального минфина, это в 12 раз больше, чем в 2017 году.

Напомним, что горадминистрация в октябре 2016 года заявляла о планах по строительству пяти новых школ в Нижнем Новгороде к 2020 году. Позднее администрация заявила, что в мкрн "Бурнаковский" будет построено не образовательное учреждение, а пристрой к школе №118.

Также сообщалось, что три школы планируется построить в Нижегородском районе в 2020-2025 годах.

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