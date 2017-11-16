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Экономика

Проект бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год предполагает уменьшение в четыре раза средств на капремонт МКД

20 ноября 2017 08:27  [75] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проект бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год предполагает уменьшение в четыре раза средств на капремонт МКД по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщается в проекте бюджета на 2018 год, который опубликован на сайте Гордумы.

Согласно документу, на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2018 году из горбюджета планируется направить 60,5 млн рублей, что в четыре раза меньше, чем было заложено в проекте бюджета на 2017 год – 254 млн рублей. Кроме того, на содержание и обслуживание жилищного фонда планируется выделить 150 млн рублей (178,8 в предыдущем году). Аналогичные суммы на эти статьи запланированы в проекте бюджета на 2019 и 2020 годы.

Всего на муниципальную программу "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергосбережение в Нижнем Новгороде" в проекте бюджета на 2018 год планируется направить 394 млн рублей (в бюджете 2017 года было заложено на 47% больше – 730 млн рублей). В 2019 году на программу прогнозируется выделение 431,8 млн рублей, в 2020 году – 525,6 млн рублей.

В рамках данной муниципальной программы в 2018 году на выплаты соцобеспечения на ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты, выделено 1,9 млн рублей, на ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов инженерной инфраструктуры – 20 млн рублей, на субсидии организациям в сфере коммунального хозяйства – 85 млн рублей, на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры – 30,8 млн рублей.

Напомним, что по данным Фонда капремонта МКД, собираемость средств в I полугодии 2017 года составила 85,5%. В целом за полгода с граждан было собрано 1,37 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, минимальный взнос за капремонт МКД в Нижегородской области в 2018 году останется без изменений. Размер взноса, также как и в 2017 году, составит 6,3 рубля в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме.

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