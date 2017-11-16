Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" обыграл таллинский "Калев" 19 ноября Спорт

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" обыграл таллинский "Калев" в домашнем матче 19 ноября 2017 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

Как рассказывается в пресс-релизе, преимущество нижегородцев было заметно с первой четверти игры. После первой половины отрыв достиг 20 очков (52:32). Из нижегородцев в игре отличились новичок Джейк Одум, Владимир Веремеенко, Артем Комолов, Александр Захаров, Петр Губанов, Стеван Еловац. К большому перерыву подопечные Зорана Лукича имели убедительный процент реализации – 70% двухочковых и 45% трехочковых и преимущество в 20 очков – 52:32.

"Последние три минуты явно не пошли в зачет "Нижнего". При разнице в +30 (103:73) они совершили несколько ошибок и за оставшееся время позволили сопернику набрать 12 очков подряд. К счастью, они уже никак не могли повлиять на итоговый результат", - говорится в пресс-релизе.

Как отмечает пресс-служба клуба, по итогам матча "Нижний" смог не только одержать победу – 103:85, но и выдал самый результативный матч в Лиге ВТБ этого сезона.

"Победа над "Калевом" очень важна для нас, особенно после некачественного выступления против "Цмоки-Минск". Если бы мы смогли уговорить Джейка Одума перейти в наш клуб еще летом, возможно, некоторые из результатов были бы другими. Но после войны – все генералы. Сейчас он очевидно помог нам, несмотря на то, что провел только две тренировки, а перед этим не тренировался три недели. Да, у него были проблемы в защите. Но посмотрите, сегодня мы отдали 25 результативных передач, и это был настоящий командный баскетбол. Хочу поблагодарить Петра Губанова, который не тренировался в последнее время и играл сегодня на уколах. Но мы очень нуждались в нем, и он вышел и помог команде. Сейчас ему потребуется период в 7-10 дней без тренировок, чтобы восстановиться", - прокомментировал итог игры главный тренер нижегородцев Зоран Лукич.

Следующую игру БК "НН" проведёт на выезде 2 декабря с саратовским "Автодором".

Напомним, что 15 ноября нижегородцы в домашнем матче одержали победу над македонским "Карпош Соколи" со счетом 95:70 в рамках чемпионата Кубка Европы ФИБА.