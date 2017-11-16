Виталий Ковалев сменил Наталью Смотракову на посту руководителя "единороссов" в Приокском районе Нижнего Новгорода Политика

Виталий Ковалев Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Глава Приокского района Нижнего Новгорода Виталий Ковалев избран руководителем местного отделения "Единой России" в этом районе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в НРО партии.



Учредительная конференция прошла 20 ноября 2017 года. На пост руководителя местного отделения претендовали Виталий Ковалев и секретарь первичного отделения "Ул.Сурикова" Елена Петрова.



"За Ковалева проголосовали 48, за Петрову – четыре делегата", - рассказали в партии. Ранее секретарем координационного совета первичных отделений в Приокском районе являлась депутат Заксобрания Нижегородской области Наталья Смотракова.



Напомним, что учредительные конференции восьми местных отделений НРО "ЕР" пройдут в районах 17-23 ноября. 17 ноября депутат Заксобрания Юрий Балашов возглавил местное отделение в Советском районе Нижнего Новгорода. 13 октября 2017 года Генсовет "Единой России" одобрил расформирование местного отделения в областном центре. Секретарем отделения являлась глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко. Вместо городского отделения статус местных получат восемь районных.