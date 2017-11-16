АО "МАНН" намерено снести кафе "Лайнер" на территории нижегородского аэропорта

Фото:
АО "МАНН" намерено направить почти 2 млн рублей на снос кафе "Лайнер" на территории нижегородского аэропорта ("Стригино") и ее дальнейшее благоустройство. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупок.
Согласно информации, в рамках заявленных объемов работ подрядчик должен будет разобрать здание кафе, расположенное на территории, прилегающей к старому зданию пассажирского терминала, произвести ямочный ремонт площадки, примыкающей к кафе, а также провести ее благоустройство и озеленение.
Как пояснила НИА "Нижний Новгород" пресс-секретарь аэропорта Екатерина Молева, в дальнейшем указанный участок земли будет включен в инвестиционный план развития территории аэропорта. Пока его точное предназначение пока не определено.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 883 тысячи рублей
Рассмотрение заявок участников пройдет 30 ноября 2017 года, оглашение победителя – 15 января 2018 года.
Напомним, что старый терминал "Стригино" прекратил свою работу 28 июня 2017 года. Терминал будет временно задействован для встречи гостей к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, так как, согласно требованиям ФИФА, необходимо разводить потоки команд и болельщиков. По завершению Мундиаля здание будет закрыто.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+