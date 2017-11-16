АО "МАНН" намерено снести кафе "Лайнер" на территории нижегородского аэропорта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

АО "МАНН" намерено направить почти 2 млн рублей на снос кафе "Лайнер" на территории нижегородского аэропорта ("Стригино") и ее дальнейшее благоустройство. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупок.



Согласно информации, в рамках заявленных объемов работ подрядчик должен будет разобрать здание кафе, расположенное на территории, прилегающей к старому зданию пассажирского терминала, произвести ямочный ремонт площадки, примыкающей к кафе, а также провести ее благоустройство и озеленение.

Как пояснила НИА "Нижний Новгород" пресс-секретарь аэропорта Екатерина Молева, в дальнейшем указанный участок земли будет включен в инвестиционный план развития территории аэропорта. Пока его точное предназначение пока не определено.



Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 883 тысячи рублей



Рассмотрение заявок участников пройдет 30 ноября 2017 года, оглашение победителя – 15 января 2018 года.



Напомним, что старый терминал "Стригино" прекратил свою работу 28 июня 2017 года. Терминал будет временно задействован для встречи гостей к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, так как, согласно требованиям ФИФА, необходимо разводить потоки команд и болельщиков. По завершению Мундиаля здание будет закрыто.