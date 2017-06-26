Старый терминал нижегородского аэропорта "Стригино" прекратил свою работу 28 июня Общество

Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино) Фото: НИА "Нижний Новгород"

Старый терминал международного аэропорта "Стригино" (входит в УК "Аэропорты Регионов") в Нижнем Новгороде прекратил свою работу 28 июня 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.



"Консервация старого аэровокзала, построенного в 1965 году, – завершающий этап реконструкции воздушных ворот Нижнего Новгорода. Обслуживание пассажиров в старом здании аэропорта остановилось 22 апреля. В этот день в новый терминал перенесли зону международных вылетов. Сегодня завершился переезд всех внутренних служб. Все работы по консервации старого терминала завершены", - сообщается в пресс-релизе.

При этом отмечается, что терминал будет временно задействован для встречи гостей к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, так как, согласно требованиям ФИФА, необходимо разводить потоки команд и болельщиков. По завершению Мундиаля здание будет закрыто.



Напомним, что новый терминал нижегородского аэропорта начал принимать международные рейсы 22 апреля 2017 года.