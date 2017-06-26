Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
28 июня 2017 13:13  [194] Старый терминал нижегородского аэропорта "Стригино" прекратил свою работу 28 июня
28 июня 2017 12:38  [195] Валерий Шанцев поручил начать масштабную программу капремонта школ в Нижегородской области с 2018 года
28 июня 2017 11:21  [322] Валерий Шанцев принял решение оставить ажурные металлоконструкции нижегородских пакгаузов на Стрелке
28 июня 2017 10:05  [641] Реверсивное движение введено на двух участках трассы М-7 в Воротынском районе Нижегородской области до конца 2017 года
28 июня 2017 09:34  [146] Нижегородская прокуратура требует заблокировать видеоматериалы для начинающих "зацеперов"
27 июня 2017 18:25  [451] Нижегородский парк "Швейцария" ожидает ремонта и инвестора
27 июня 2017 18:12  [230] Представители нижегородских вузов не считают проблемой перспективу отмены заочного образования для юристов и экономистов
27 июня 2017 17:56  [242] "Ежегодно не менее десяти нижегородцев гибнет из-за несанкционированной парковки", - Никита Злобин
27 июня 2017 17:25  [387] Вода четырех озер Нижнего Новгорода соответствует нормам для купания по данным на 27 июня
27 июня 2017 17:09  [134] Празднование 215-й годовщины со дня рождения адмирала Нахимова пройдет в Нижнем Новгороде 5 июля
Общество

Старый терминал нижегородского аэропорта "Стригино" прекратил свою работу 28 июня

28 июня 2017 13:13  [194] Общество
Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино)

Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Старый терминал международного аэропорта "Стригино" (входит в УК "Аэропорты Регионов") в Нижнем Новгороде прекратил свою работу 28 июня 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"Консервация старого аэровокзала, построенного в 1965 году, – завершающий этап реконструкции воздушных ворот Нижнего Новгорода. Обслуживание пассажиров в старом здании аэропорта остановилось 22 апреля. В этот день в новый терминал перенесли зону международных вылетов. Сегодня завершился переезд всех внутренних служб. Все работы по консервации старого терминала завершены", - сообщается в пресс-релизе.

При этом отмечается, что терминал будет временно задействован для встречи гостей к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, так как, согласно требованиям ФИФА, необходимо разводить потоки команд и болельщиков. По завершению Мундиаля здание будет закрыто.

Напомним, что новый терминал нижегородского аэропорта начал принимать международные рейсы 22 апреля 2017 года.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Теги:
Аэропорт
Поделиться:
SM Day
Фотофакт
26 июня 2017Свалка мусора на ул.Большая Покровская в Нижнем Новгороде ликвидирована

Анастасия Плужникова

Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph