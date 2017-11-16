Реконструкция фонтана на пл. Маркина в Нижнем Новгороде в 2018 году остается под вопросом Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Реконструкция фонтана на пл. Маркина в Нижнем Новгороде в 2018 году остается под вопросом.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в администрации Нижегородского района, на сегодняшний день сроки реконструкции фонтана не определены, так как сметный расчет, составленный специалистами райадминистрации, находится на согласовании в департаменте экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города.

Соответственно, торги по ремонту объекта будут поведены только после согласований сметных расчетов. По предварительным данным, реконструкция фонтана обойдется в сумму около 2 млн рублей.

"О сроках начала эксплуатации фонтана также можно будет говорить после заключения муниципального контракта с подрядной организацией, выигравшей аукцион", - отмечается в сообщении.

Напомним, в мае 2017 года райадминистрация сообщила о решении не запускать фонтан, так как оборудование имеет достаточно высокую степень износа, однако обещала его капремонт в 2018 году.

Также напомним, что в мае текущего года начались работы по благоустройству Нижневолжской набережной, которые должны завершиться в 2018 году.

Как сообщалось ранее, в августе 2016 года благотворительный совет Нижегородской области озвучивал намерение восстановить "Фонтан благотворителей", который должен будет располагаться на месте действующего фонтана на пл. Маркина, к лету 2018 года.