Последние новости рубрики Культура и отдых
20 ноября 2017 18:02  [32] Реконструкция фонтана на пл. Маркина в Нижнем Новгороде в 2018 году остается под вопросом
20 ноября 2017 17:19  [61] Фестиваль восточной и западной фан-культуры Animania пройдет в Нижнем Новгороде 2-3 декабря
20 ноября 2017 16:34  [106] Голосование на лучший дизайн-проект для создания многофункционального паркового павильона стартовало в Нижнем Новгороде
20 ноября 2017 15:09  [113] Более 80 благотворительных новогодних мероприятий пройдёт в Нижнем Новгороде в рамках "Горьковской ёлки"
16 ноября 2017 10:59  [324] Конкурс детского рисунка "Чистый взгляд" от компании "Лукойл" проходит в Нижегородской области с 15 ноября по 12 декабря
15 ноября 2017 14:35  [384] Нижегородская Дума одобрила передачу помещения под музей "Ночлежная квартира"
14 ноября 2017 19:17  [230] Нижегородский депкульт намерен представить три новых городских туристических маршрута в 2018 году
14 ноября 2017 18:45  [317] "Мемориальное кресло" Максима Горького появится в нижегородском театре драмы в 2018 году
14 ноября 2017 17:48  [231] Руководители школ Московского района Нижнего Новгорода посетили экскурсию "Босяцкая Миллионка"
14 ноября 2017 14:24  [335] "Горельеф, посвященный марксистам, разрушается и с каждым годом восстанавливать его будет все сложнее", - Анна Давыдова
Культура и отдых

Реконструкция фонтана на пл. Маркина в Нижнем Новгороде в 2018 году остается под вопросом

20 ноября 2017 18:02  [32] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Реконструкция фонтана на пл. Маркина в Нижнем Новгороде в 2018 году остается под вопросом.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в администрации Нижегородского района, на сегодняшний день сроки реконструкции фонтана не определены, так как сметный расчет, составленный специалистами райадминистрации, находится на согласовании в департаменте экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города.

Соответственно, торги по ремонту объекта будут поведены только после согласований сметных расчетов. По предварительным данным, реконструкция фонтана обойдется в сумму около 2 млн рублей.

"О сроках начала эксплуатации фонтана также можно будет говорить после заключения муниципального контракта с подрядной организацией, выигравшей аукцион", - отмечается в сообщении.

Напомним, в мае 2017 года райадминистрация сообщила о решении не запускать фонтан, так как оборудование имеет достаточно высокую степень износа, однако обещала его капремонт в 2018 году.

Также напомним, что в мае текущего года начались работы по благоустройству Нижневолжской набережной, которые должны завершиться в 2018 году.

Как сообщалось ранее, в августе 2016 года благотворительный совет Нижегородской области озвучивал намерение восстановить "Фонтан благотворителей", который должен будет располагаться на месте действующего фонтана на пл. Маркина, к лету 2018 года.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph