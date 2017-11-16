Департамент градразвития Нижегородской области намерен оставить ажурные конструкции на Стрелке в виде открытых беседок Общество

Стрелка Фото: НИА "Нижний Новгород"

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области намерен оставить открытыми ажурные металлические конструкции на Стрелке. Об этом сообщил руководитель департамента Александр Бодриевский в эфире телекомпании ННТВ 20 ноября 2017 года, комментируя ближайшие планы по развитию территории Стрелки.



"В декабре этого года определится подрядчик, которому предстоит открыть всему миру красоту металлических конструкций на Стрелке. Все помнят, что много дискутировали на эту тему: переносить, не переносить, но всегда при этом отмечали, что это действительно ценные исторические конструкции, которые необходимо сохранить в обязательном порядке. В результате было принято окончательное решение сохранить их там, где они сейчас стоят. Никто от этого отходить не собирается", - заявил Бодриевский.



По его словам, техзадание предусматривает освобождение металлического каркаса павильонов, входивших в состав Центрального здания XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года (пакгаузов, – прим. НИА "Нижний Новгород") от ограждающих конструкций, "которые не имеют ни исторической, ни архитектурной ценности", а также антикоррозионную обработку металлических конструкций.



"У нас есть заключение независимой экспертной комиссии, которую возглавлял ректор ННГАСУ Андрей Лапшин, где однозначно сказано: конструкции несут ту нагрузку, которая у них есть, и способны простоять долгие годы. Только их нужно очистить, покрыть антикоррозийным покрытием, чтобы они не портились, и оставить такими, как есть. На остальной территории будут проводиться работы по благоустройству, появятся газоны, малые архитектурные формы, цветники. А сами конструкции пока будут представлять собой открытые беседки", - рассказал директор департамента.



Как сообщалось ранее, 8 ноября облправительство объявило закупку на благоустройство территории Стрелки. Работы должны быть завершены к 1 мая 2018 года.



Напомним, что ажурные конструкции пакгаузов были признаны выявленным объектом культурного наследия в июне 2017 года. Решение об их сохранении на Стрелке, а не переносе куда-либо, принял действующий на тот момент губернатор Валерий Шанцев.